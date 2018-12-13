21:39
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, сьогодні
      Вєсті.UA: Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Як реагувати батькам, якщо дитина гомосексуал: поради психолога

      80 Читать новость на русском
      Як батькам реагувати на гомосексуальність дітей
      Як батькам реагувати на гомосексуальність дітей / Фото з соцмереж

      Питання сексуальної орієнтації залишається табуйованим в українському суспільстві. Молоде покоління має більше інформації про це явище, а от старші люди часто вважають, що геї зустрічаються тільки закордоном або в телевізорі. І їх може шокувати інформація про те, що їхні близькі є гомосексуалами.

      Здоров'я 24 поспілкувалося з особистісноорієнтованим терапевтом, практичним психологом та членом УСП Владленою Дмитрієвою, щоб зясувати чому виникає гомосексуальність, як батькам реагувати на цю інформацію, та що робити, щоб це не розкололо сім'ю.

      Читайте також: У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерних людей: є постраждалі

       
      Психолог Владлена Дмитрієва
      “Формулювання запитання "Як батькам реагувати на камінг-аут?" має на увазі те, що інформація є особливою, що для її прийняття потрібні особливі зусилля, що батькам недостатньо просто її почути, вони мають впоратися із нею. Також це запитання узагальнює реакцію всіх батьків, які дізнаються про гомосексуальну орієнтацію своєї дитини. Хоча "всіх" не існує”.

      Різні батьки мають різний рівень знань про оточуючий світ, різний світогляд, різне ставлення до сексуальності та різні стосунки із своїми дітьми. Якщо ми говоримо про тих батьків, в яких інформація про гомосексуальну орієнтацію сина викликає необхідність саме впоратися, тривогу, напругу, то потрібно спершу з'ясувати, які є причини напруги

      Батьки можуть хвилюватися за небезпеку дитини через ставлення спільноти, до якої належить сім'я гомосексуальної людини. Батьки можуть переживати через те, що, на їхній погляд, дитині буде важко зустріти кохану людину й вона не буде щасливою. Батьки можуть бути приголомшеними через те, що мають жорсткі уявлення про "норму" і новина про гомосексуальну орієнтацію людини ламає рамки цієї норми.

      Марш рівності
      Сексуальну орієнтацію не можливо змінити

      Рекомендації батькам будуть залежати від причини їхнього неспокою. У випадку, коли батьки непокоються за свою дитину, можна говорити про те, як саме вони можуть підтримати сина (чи доньку), що зробити для його чи її безпеки. Якщо батьки вбачають проблему саме в орієнтації – тоді допомогою їм стануть знання та пошук інформації професійного (а не побутового) рівня. Так, вже майже 30 років, з 1990 року, гомосексуальна орієнтація людини є виключеною з Міжнародного Класифікатору Хвороб (визнаний міжнародною медичною спільнотою перелік хвороб, який регулярно переглядається). 

      Читайте також: У Шотландії вперше у світі викладатимуть уроки прав ЛГБТ у школах

      Вона визнана особливістю людини. Сексуальна орієнтація не потребує лікування та її неможливо змінити. Ані фармакологічно, ані хірургічно, ані зусиллям волі. Аргументи щодо "неприродності" вибору істоти своєї статі не витримують критики, адже в природі, –серед рослин, тварин, комах безліч прикладів саме такого вибору. 

       
      Психолог Владлена Дмитрієва
      “В тому, щоб не відштовхнути свою дитину, а підтримати її, батькам допоможе довіра до себе та своєї дитини. Повага до її особистого життя. Інформованість та готовність вчитися й відкривати для себе нові грані життя, навіть якщо вони не збігаються з їхніми усталеними уявленнями про це життя. Обговорення з батьками сексуального боку свого життя часто є важким і для дітей, і для батьків. Батькам краще взяти тайм-аут при утрудненні і прямо сказати про це”.

      Мовляв, мені зараз важко про це розмовляти (немає досвіду, брак інформації), я підготуюся та ми поговоримо через, – і вказати конкретний термін. Підготуватися і повернутися до розмови. Можливо, будуть потрібними декілька розмов, можливо, буде не дуже легко. Та довірливі стосунки варті зусиль.


      Вже майже 30 років гомосексуальність не вважається хворобою

      Питання щодо причин тієї чи іншої сексуальної орієнтацій – одне з низки питань про людину, на які ще немає однозначної наукової відповіді. Поки що науково доведеним є факт, що сексуальний вибір формується ще в пренатальний період розвитку. Та що за сексуальну орієнтацію "відповідає" мозок. Всі інші припущення, що періодично з'являються, наразі залишаються на рівні припущень.

      Гомосексуальну поведінку було зафіксовано в більш ніж у 400 видів ссавців та птахів. Тому деякі науковці схиляються до думки, що сексуальна орієнтація має генетичні причини. 

      За оцінками експертів, зараз в Україні нараховується 1,2 мільйона представників сексуальних меншин.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія ЛГБТ Поради
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      сьогодні , 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      Яніна Ткачук 115
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      сьогодні , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2223
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сьогодні , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 481
      Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      сьогодні , 19:01 Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      1305
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 18:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      1614
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації": там розпочалася засуха
       4 червня , 16:46
      Розмитнення "євроблях": з якими проблемами стикаються українці
       11 грудня , 11:09
      Асфальт "проковтнув" Toyota RAV4: відео
       28 липня , 11:37
      Про хабарі, гепатит і Росію: як шведських фанатів готують до поїздки в Україну на матч Ліги Європи проти Маріуполя
       28 липня , 16:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук