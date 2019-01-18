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      Чому виникає непереносимість лактози

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      Чому виникає непереносимість лактози
      Чому виникає непереносимість лактози / diabetesselfmanagement.com

      Стан організму, коли він не може перетравити лактозу (цукор, що міститься у молочних продуктах) називається лактазною недостатністю (ЛН). В Україні частка виникнення цього стану становить 16%.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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      Вона пояснює, що лактаза є в усіх ентероцитах (клітинах) тонкого кишківника, з максимальною його концентрацією у верхньому відділі – порожній кишці. Клітини епітелію кишківника повністю оновлюються через 5-6 днів. Високу активність ферментів розщеплення (лактази, сахарази, ізомальтази) забезпечують саме зрілі диференційовані ентероцити.

       
      Лікар Христина Квіт
      “Фермент розподілений у ворсинках, а найбільша його кількість локалізована на верхній частині ентероцита, яка найчастіше контактує з харчовими масами і найбільше залучена у процесі травлення. Цим зумовлено найчастіше виникнення саме лактазної недостатності (якщо порівняти з дефіцитом інших ферментів) при ураженні слизової оболонки кишківника будь-якого походження”

      Причини, через які ентероцити (клітини тонкого кишківника) знижують вироблення лактази поділяються на первинні та вторинні.

      У першому випадку ентероцити не мають ушкоджень, а причиною недостатності є дефекти та/або фізіологічна незрілість ферментних систем (наприклад, у недоношених дітей). У другому випадку лактазна недостатність виникає внаслідок запальних або інших процесів в організмі (запалення, алергії, пухлини, оперативні втручання) та ушкодження енетроцитів.

      Причини виникнення лактозної непереносимості
      Причини виникнення лактозної непереносимості

      Вторинна лактазна недостатність може бути як тимчасовою, так і постійною. Спричинити прояв ЛН може і спадковий фактор. Цей стан може виникнути у будь-якому віці.

       
      Лікар  Христина Квіт
      “Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня. При цьому РНК лактази виявляється лише у вигляді осередків у тонкому кишківнику. Така первинна ЛН у дорослих поширена у світі.

      Вік, у якому активність лактази знижується або зникає, може істотно змінюватися. До прикладу, у європейців, висока активність ферменту може зберігати впродовж життя”.

      Основні причини розвитку вторинної ЛН

      • вірусні, бактеріальні та паразитарні кишкові інфекції;
      • гастроінтестинальні форми алергії;
      • атрофічні зміни ворсинок кишечника при целіакії;
      • активація умовно патогенної мікрофлори при синдромі надлишкового бактеріального росту, медикаментозних ураженнях слизової оболонки кишківника;
      • Хвороба Уїпла;
      • запальні захворювання кишківника, які уражають відділи тонкого (хвороба Крона).

      Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня
      Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня.

      У таких випадках симптоматика вторинної ЛН нашаровується на симптоми основного захворювання, через що складніше розпізнати захворювання.

      Більше про лактозне несприйняття – читайте у інтерв'ю з Христиною Квіт.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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