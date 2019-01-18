Чому виникає непереносимість лактози

Стан організму, коли він не може перетравити лактозу (цукор, що міститься у молочних продуктах) називається лактазною недостатністю (ЛН). В Україні частка виникнення цього стану становить 16%.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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Вона пояснює, що лактаза є в усіх ентероцитах (клітинах) тонкого кишківника, з максимальною його концентрацією у верхньому відділі – порожній кишці. Клітини епітелію кишківника повністю оновлюються через 5-6 днів. Високу активність ферментів розщеплення (лактази, сахарази, ізомальтази) забезпечують саме зрілі диференційовані ентероцити.

Лікар Христина Квіт “Фермент розподілений у ворсинках, а найбільша його кількість локалізована на верхній частині ентероцита, яка найчастіше контактує з харчовими масами і найбільше залучена у процесі травлення. Цим зумовлено найчастіше виникнення саме лактазної недостатності (якщо порівняти з дефіцитом інших ферментів) при ураженні слизової оболонки кишківника будь-якого походження”

Причини, через які ентероцити (клітини тонкого кишківника) знижують вироблення лактази поділяються на первинні та вторинні.

У першому випадку ентероцити не мають ушкоджень, а причиною недостатності є дефекти та/або фізіологічна незрілість ферментних систем (наприклад, у недоношених дітей). У другому випадку лактазна недостатність виникає внаслідок запальних або інших процесів в організмі (запалення, алергії, пухлини, оперативні втручання) та ушкодження енетроцитів.



Причини виникнення лактозної непереносимості

Вторинна лактазна недостатність може бути як тимчасовою, так і постійною. Спричинити прояв ЛН може і спадковий фактор. Цей стан може виникнути у будь-якому віці.

Лікар Христина Квіт “Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня. При цьому РНК лактази виявляється лише у вигляді осередків у тонкому кишківнику. Така первинна ЛН у дорослих поширена у світі.



Вік, у якому активність лактази знижується або зникає, може істотно змінюватися. До прикладу, у європейців, висока активність ферменту може зберігати впродовж життя”.

Основні причини розвитку вторинної ЛН

• вірусні, бактеріальні та паразитарні кишкові інфекції;

• гастроінтестинальні форми алергії;

• атрофічні зміни ворсинок кишечника при целіакії;

• активація умовно патогенної мікрофлори при синдромі надлишкового бактеріального росту, медикаментозних ураженнях слизової оболонки кишківника;

• Хвороба Уїпла;

• запальні захворювання кишківника, які уражають відділи тонкого (хвороба Крона).



Рівень лактази у дорослих у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня.

У таких випадках симптоматика вторинної ЛН нашаровується на симптоми основного захворювання, через що складніше розпізнати захворювання.

Більше про лактозне несприйняття – читайте у інтерв'ю з Христиною Квіт.

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