Чому виникає підвищене газоутворення: 6 причин

Підвищене газоутворення або метеоризм може виникати під час розщеплення вуглеводної їжі або через вживання напоїв, які містять луги.

Проте на метеоризм впливають й інші чинники, пише Cosmo.

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Метеоризм може виникати при дисбалансі бактеріальної флори, тобто бактерій, які захищають кишківник. Після зміни рівня pH в шлунку деякі бактерії можуть швидко розмножуватися.

Серед причин – ферментація у кишківнику. Бактерії, які відповідають за цей процес, потрапляють у травний тракт і викликають передчасну ферментацію.

Коли людина дуже швидко їсть, то вона може захоплювати багато повітря. Через це і виникає підвищене газоутворення.

Метеоризм може спричинити несприйняття лактози. Тобто, коли людина вживає багато молочних продуктів, через які і виникає здуття шлунку і газоутворення.

При гормональних змінах у людини виникає підвищене газоутворення.

Однією з причин метеоризму є несприйняття глютену. Варто утриматися від продуктів, які містять цю групу білків.

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