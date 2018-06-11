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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Чому виникає підвищене газоутворення: 6 причин

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6 причин підвищеного газоутворення
6 причин підвищеного газоутворення / thehealthsite.com

Підвищене газоутворення або метеоризм може виникати під час розщеплення вуглеводної їжі або через вживання напоїв, які містять луги.

Проте на метеоризм впливають й інші чинники, пише Cosmo.

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Метеоризм може виникати при дисбалансі бактеріальної флори, тобто бактерій, які захищають кишківник. Після зміни рівня pH в шлунку деякі бактерії можуть швидко розмножуватися.

Серед причин – ферментація у кишківнику. Бактерії, які відповідають за цей процес, потрапляють у травний тракт і викликають передчасну ферментацію.

Коли людина дуже швидко їсть, то вона може захоплювати багато повітря. Через це і виникає підвищене газоутворення.

Метеоризм може спричинити несприйняття лактози. Тобто, коли людина вживає багато молочних продуктів, через які і виникає здуття шлунку і газоутворення.

При гормональних змінах у людини виникає підвищене газоутворення.

Однією з причин метеоризму є несприйняття глютену. Варто утриматися від продуктів, які містять цю групу білків.

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Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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