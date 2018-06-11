Чому виникає підвищене газоутворення: 6 причин
Підвищене газоутворення або метеоризм може виникати під час розщеплення вуглеводної їжі або через вживання напоїв, які містять луги.
Проте на метеоризм впливають й інші чинники, пише Cosmo.
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Метеоризм може виникати при дисбалансі бактеріальної флори, тобто бактерій, які захищають кишківник. Після зміни рівня pH в шлунку деякі бактерії можуть швидко розмножуватися.
Серед причин – ферментація у кишківнику. Бактерії, які відповідають за цей процес, потрапляють у травний тракт і викликають передчасну ферментацію.
Коли людина дуже швидко їсть, то вона може захоплювати багато повітря. Через це і виникає підвищене газоутворення.
Метеоризм може спричинити несприйняття лактози. Тобто, коли людина вживає багато молочних продуктів, через які і виникає здуття шлунку і газоутворення.
При гормональних змінах у людини виникає підвищене газоутворення.
Однією з причин метеоризму є несприйняття глютену. Варто утриматися від продуктів, які містять цю групу білків.
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