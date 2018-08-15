Чому виникає відчуття самотності: вчені здивували заявою

Учені Каліфорнійського університету Берклі провели дослідження та встановили, що люди, які мають проблеми зі сном, відчувають себе самотніми.

У експерименті взяли участь 18 людей, пише MedicalXpress.

Читайте також: Науковці розкрили неочікувану властивість алкоголю

Вони пройшли обстеження після нормально сну та ночі безсоння. Учасники дивилися відео, на якому чоловік з нейтральним виразом обличчя підходив до камери.

Добровольцям потрібно було натискати на кнопку, яка зупиняла перегляд відео, коли їм було некомфортно. Виявилося, що учасники після безсонної ночі натискали на кнопку набагато більше, ніж люди, які повноцінно висипалися.

Результати сканування показали, що в мозку тих, хто страждав на безсоння, був залучений нейронний ланцюг, що відповідає за реакцію на потенційні загрози. Інша область, що відповідає за соціальні взаємодії, була менш активною.

Друга частина дослідження складалася з того, що понад тисяча людей дивилися відеозаписи з експерименту. За їхнім твердженням, добровольці, які мали проблеми зі сном, їм видавалися самотніми.

Висновок вчених такий: ті, хто мали проблеми зі сном, відчували себе самотніми та частіше уникали контактів із іншими людьми.