Чому виникає затримка місячних: пояснення гінеколога

Всім дорослим людям відомо, що затримка менструації виникає під час вагітності, але чому можуть не починатися місячні, якщо ви впевнилися, що не при надії.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Стрес. Саме стресовий фактор веде до виникнення серйозних проблем зі здоров’ям, і до порушення циклу також.

Утворення кисти яєчника. Десь приблизно в середині кожного циклу відбувається овуляція – в яєчнику дозріває фолікул, тріскає і з нього виходить яйцеклітина, коли ж цього не відбувається (не руйнується фолікул) утворюється, так звана, фолікулярна киста.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “І організм просто не розуміє, що ж з ним відбувається, нема прогестерону, лише посилаються естрогени. Найкраще в цій ситуації пройти повне обстеження в гінеколога з УЗД. З цим не потрібно жартувати”.

Різке зменшення ваги тіла. Навіть є певна назва цьому – аліментарна аменорея – відсутність менструації, пов’язана з харчуванням. І поки ви не почнете нормально харчуватися, можна забути про регулярний цикл.

Клімакс. Навіть у жінок в молодому віці може згасати функція яєчників. Тому варто не забувати про обстеження в гінеколога.

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