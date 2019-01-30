00:36
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Чому виникає затримка місячних: пояснення гінеколога

      436 Читать новость на русском
      Чому виникає затримка менструації
      Чому виникає затримка менструації / pixabay.com

      Всім дорослим людям відомо, що затримка менструації виникає під час вагітності, але чому можуть не починатися місячні, якщо ви впевнилися, що не при надії.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

      Читайте також: Про що свідчать слабкі виділення під час менструації: пояснення гінеколога

      Стрес. Саме стресовий фактор веде до виникнення серйозних проблем зі здоров’ям, і до порушення циклу також.

      Утворення кисти яєчника. Десь приблизно в середині кожного циклу відбувається овуляція – в яєчнику дозріває фолікул, тріскає і з нього виходить яйцеклітина, коли ж цього не відбувається (не руйнується фолікул) утворюється, так звана, фолікулярна киста. 

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “І організм просто не розуміє, що ж з ним відбувається, нема прогестерону, лише посилаються естрогени. Найкраще в цій ситуації пройти повне обстеження в гінеколога з УЗД. З цим не потрібно жартувати”.

      Різке зменшення ваги тіла. Навіть є певна назва цьому – аліментарна аменорея – відсутність менструації, пов’язана з харчуванням. І поки ви не почнете нормально харчуватися, можна забути про регулярний цикл.

      Клімакс. Навіть у жінок в молодому віці може згасати функція яєчників. Тому варто не забувати про обстеження в гінеколога. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за 30 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сьогодні , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 29
      Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      30 січня , 22:25 Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      1511
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 січня , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 582
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      30 січня , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 853
      Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      30 січня , 20:00 Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 1993
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       23 січня , 20:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук