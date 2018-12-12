Чому виникають болі під час сексу у жінок: пояснення гіноколога
Болі під час сексу можуть негативно вплинути на взаємовідносини пари та можуть бути ознаками важких захворювань, тому дуже важливо визначити їх причини.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.
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Якщо вже з початком статевого акту я неприємні відчуття, відчуття тертя, печіння, що робить сам процес болючим, то можлива причина – сухість, Усунення проблеми-застосування лубрикантів, кремів, свічок, які має назначити лікар.
Після статевого акту статеві губи дуже чутливі. Всередині не проходить свербіж і відчуття, що пече. Можлива причина – ураження статевих органів грибком. Кандидоз може виникнути післ прийому антибіотиків, при зниженні імунітету, зміні клімату тощо.
Тянучий чи гострий біль в ділянці правого чи лівого яєчника. Можлива причина – киста яєчника. Щоб підтвердити здогадку – запишіться до гінеколога та на УЗД органів малого тазу.
Біль під час сексу може свідчити про важкі захворювання
Болі під час статевого акту дуже різкі, можуть тривати і після його закінчення (хронічні тазові болі). Можлива причина ендометріоз.
При статевому акті відчуваєте чітку локалізацію болю. При цьому Вас турбує почастішання сечовипускання, рясні менструації. Можлива причина: міома матки. Потрібно пройти УЗД органів малого тазу.
Болі супроводжуються ще й частим і болючим сечовипусканням. Можлива причина: інфекції, що передаються статевим шляхом. Потрібно планово обстежитися на із наявність.
Біль викликає не лише статевий акт, а просто сидіння, дотики до статевих органів. Причина: запалення нервових закінчень вульви. Воно може бути спричинене затяжним перебігом інфекцій, лікуванням яких не займались.
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