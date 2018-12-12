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      Чому виникають болі під час сексу у жінок: пояснення гіноколога

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      Болі жінок під час сексу: причини
      Болі жінок під час сексу: причини / fakty.com.ua

      Болі під час сексу можуть негативно вплинути на взаємовідносини пари та можуть бути ознаками важких захворювань, тому дуже важливо визначити їх причини.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.

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      Якщо вже з початком статевого акту я неприємні відчуття, відчуття тертя, печіння, що робить сам процес болючим, то можлива причина – сухість, Усунення проблеми-застосування лубрикантів, кремів, свічок, які має назначити лікар.

      Після статевого акту статеві губи дуже чутливі. Всередині не проходить свербіж і відчуття, що пече. Можлива причина – ураження статевих органів грибком. Кандидоз може виникнути післ прийому антибіотиків, при зниженні імунітету, зміні клімату тощо.

      Тянучий чи гострий біль в ділянці правого чи лівого яєчника. Можлива причина – киста яєчника. Щоб підтвердити здогадку – запишіться до гінеколога та на УЗД органів малого тазу.

      біль під час сексу
      Біль під час сексу може свідчити про важкі захворювання

      Болі під час статевого акту дуже різкі, можуть тривати і після його закінчення (хронічні тазові болі). Можлива причина ендометріоз.

      При статевому акті відчуваєте чітку локалізацію болю. При цьому Вас турбує почастішання сечовипускання, рясні менструації. Можлива причина: міома матки. Потрібно пройти УЗД органів малого тазу.

      Болі супроводжуються ще й частим і болючим сечовипусканням. Можлива причина: інфекції, що передаються статевим шляхом. Потрібно планово обстежитися на із наявність.

      Біль викликає не лише статевий акт, а просто сидіння, дотики до статевих органів. Причина: запалення нервових закінчень вульви. Воно може бути спричинене затяжним перебігом інфекцій, лікуванням яких не займались. 

       
      Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
      “Біль виникає ще до сексу (в період збудження), має пульсуючий характер. При вході в піхву є потовщення. Причина: запалення і закупорка залоз, які видаляють секрет для зволоження при статевому акті. Це повід йти до лікаря, щоб виявити це на ранньому етапі.”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Теги: Здоров'я Мотивація Жіноче здоров’я Секс
      Джерело: Здоров'я 24
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