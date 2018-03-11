Чому виникають ревнощі та як їх позбутися: поради психолога

Американський психолог, автор книги "Ліки від ревнощів" Роберт Ліхі пояснив, чому виникають ревнощі у стосунках, і як це почуття можна подолати.

Психолог ділить романтичні ревнощі на дві категорії: сексуальні (ви переживаєте, що партнер зрадить вам фізично) та емоційні (ви турбуєтеся, що партнер буде емоційно близький з кимось іншим). Згідно з дослідженнями, чоловіки частіше страждають від першого, а жінки більш схильні до ревнощів другого типу

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"Ревнощі завжди зароджуються там, де є три людини", – пояснює доктор Ліхі. Це почуття виникає тоді, коли один з партнерів відчуває загрозу з третьої сторони. Або один з партнерів зацікавлений у третій стороні, або ж цей "третій" зацікавлений у людині, яка перебуває у стосунках. Звичайно, іноді це може бути і те, і інше.

Чому виникають ревнощі?

Обидва види ревнощів можуть виникати через невпевненість у стосунках, говорить Роберт Ліхі. Причинами такої невпевненості бувають невиправдані очікування, нерівноцінні зобов'язання партнерів, досвід розриву стосунків з ініціативи екс-партнера і пережита зрада в попередніх стосунках.

"Іноді ревнощі можуть виникати як наслідок високої самооцінки, через яку недоліки в поведінці іншої людини здаються більш явними в порівнянні з власними", – говорить Ліхі. Людині із завищеною самооцінкою може здаватися, що з нею поводяться неналежно, недостатньо люблять.

Але ревнощі – це не завжди погано.

"Невеликий або помірний ступінь ревнощів може свідчити про сильний зв'язок і кохання. Трапляються ситуації, коли люди намагаються перевірити своїх партнерів, щоб побачити, чи ревнують вони. Якщо не перестаратися, то в цьому немає нічого кримінального", – пояснює психолог.

Якщо ви відчуваєте нав'язливі ревнощі, які з'їдають вас зсередини і заважають щасливим стосункам, Роберт Ліхі пропонує прислухатися до п'яти порад, що допомагають припинити ревнувати.

Як припинити ревнувати: п'ять порад

1. Контролюйте свої ревнощі. Усвідомте, що це складна емоція, яка наявна у всіх і на якій не варто загострювати увагу.

2. Відмовтеся від поведінки, яке лише посилює ревнощі. Перестаньте допитувати і перевіряти партнера, стежити за ним і у всьому контролювати. Чим частіше ви займаєтеся подібними речами, тим більше ви підживлюєте свої ревнощі.

3. Час ревнощів. Подолати ревнощі раз і назавжди не вийде, але і постійно ревнувати не варто. У дні, коли виникає це почуття, приділяйте 10-20 хвилин, щоб записати свої думки про ревнощі у блокнот і проаналізувати їх. Але потім до цих думок не повертайтеся.

4. Встановіть правила. Відверто поговоріть з партнером. Обговоріть з ним таку поведінку одне одного, яка для вас обох прийнятна, а яка ні. Розкажіть, що вас бентежить і що змушує ревнувати. Уміння чути одне одного і йти на компроміси допомагають будувати щасливі стосунки, де немає місця для ревнощів.

5. Не тіште себе марними надіями. Ревнощі не завжди виникають на рівному місці. Трапляється так, що партнер дійсно обманює вас або просто вам не підходить. Не бійтеся розставання, якщо стосунки ведуть внікуди. Пам'ятайте, що у вас було щасливе життя до цих стосунків і буде після.