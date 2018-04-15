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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому влада боїться розірвати договір про дружбу з Росією: версія політолога

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Порошенко знову проявляє непослідовність
Порошенко знову проявляє непослідовність / 24 Канал

Потрібно поставити правову крапку в участі України в СНД, оскільки вона втратила будь-яку цінність. Щодо Великого договору про дружбу з РФ, то після анексії Криму він також де-факто став нікчемним. Хоча в Адміністрації президента України вбачають ризики в його повному розірванні.

Таку думку сайту "24" директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства висловив Віталій Кулик.

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Політолог нагадує: Україна – країна-засновник СНД, але не є членом цієї організації, оскільки не ратифікувала її статут. Хоча по факту була активним учасником Співдружності. Зокрема, ми брали участь у всіх самітах на вищому рівні до 2013 року. Наші дипломати працювати в інституціях СНД, а парламентарі – брали участь у засіданнях міжпарламентської асамблеї.

Україна – учасник 75% міждержавних угод у рамках СНД. Але більшість цих договорів не діють. Прямі домовленості з Казахстаном, країнами Центральної Азії чи Кавказу торпедовані Росією через застосування санкцій стосовно нас. Тому по факту СНД для нас уже втратив будь-яку вартість і цінність. Тому треба вийти з СНД і поставити правову крапку,
– переконаний Кулик.

Що стосується Великого договору з Росією, то, вважає експерт, з одного боку, після анексії Криму, військової агресії на Донбасі положення про недоторканність кордонів втратили ціну. Як і сам договір, оскільки Росія його не дотрималась. З іншого, є певна логіка в тому, що Порошенко пропонує лише переглянути його окремі положення, а не розірвати угоду.

Адміністрація Порошенка вбачає ризики при розірванні нами договору про дружбу з РФ. Зокрема, в невизнанні Росією інших кордонів України – не лише в Криму і на Донбасі. А й невизнанні українських економічних зон на морях і взагалі України як держави. Вочевидь, це стало причиною застережень з боку Порошенка – переглянути окремі положення, не втрачаючи суть договору – визнання кордонів і легітимності міждержавних відносин,
– говорить експерт.

Втім, на його думку, це говорить про відсутність чіткої позиції і послідовності в діях влади. Адже Великий договір утратив свою цінність після анексії Криму і агресії на Донбасі. Його розірвання поставило б крапку в правій визначеності в наших стосунках з Росією як країною-агресором. А наступним кроком мало б стати розірвання дипломатичних відносин з РФ.

"Основним аргументом того, що Україна не хоче повністю розривати договір про дружбу з РФ, вочевидь, є позиція наших західних партнерів. Захід вважає, що його розірвання створить напругу і ускладнить переговорний процес по виконанню мінських угод", – підкреслив Віталій Кулик.

Нагадаємо, 12 квітня президент Петро Порошенко під час виступу на XI Київському безпековому форумі заявив, що запропонує підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.

Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією? Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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