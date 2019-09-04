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      У деяких бізнесових питаннях Кличка використовували як ширму, – Фесенко

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / 24 канал

      Кабмін підтримав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Прем'єр Олексій Гончарук пояснив, що все через корупційні схеми та діяльність певних груп, які сильно впливають на адміністрації.

      В ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко сказав, що Віталій Кличко міг бути заручником деяких домовленостей, які були за його спиною.

      Важливо: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

      "Він великий спортсмен, але деякі бізнесові питання вирішували використовуючи Кличка як ширму", – припустив політолог.

      На запитання ведучої, чи звільнення Віталія Кличка  пов'язане з відомим у столиці забудовником Вадимом Столаром, він відповів: "Я не суд і не правоохоронний орган, щоб робити висновки про корупційний зв'язок".

      "Це дуже делікатна тема, будь-який корупційний зв'язок треба доводити. Я не хочу займатися маніпуляціям. Те, що Столар мав великий вплив в Києві – це факт беззаперечний. Але треба розуміти, бо тут така цікава деталь є – вплив Столара, зокрема, тримався на його зв'язках з Петром Порошенком. Але зараз, якщо хтось забув, я нагадаю, сам Столар і декілька його людей нині перебувають у фракції "Опозиційна платформа – За життя" (до якої входить одіозний Віктор Медведчук, – 24 канал). От такий цікавий парадокс", – розповів експерт.

      Хто такий Вадим Столар?Був народним депутатом від "Партії регіонів" VI скликання. Після Революції гідності у ЗМІ з'являлась згадка про нього як про "сірого кардинала" столиці.

      Наприкінці 2018 року журналісти програми "Схеми" зафіксували, як Столара таємно возили до Адміністрації Президента. У 2017 році журналісти бачили, як він разом з мером Києва Віталієм Кличком та нардепом від групи "Воля народу" Максимом Микитасем літали над Києвом.

      Фесенко пояснив, що Кабінет міністрів так ґрунтовно взявся за Кличка через економічні та політичні інтереси влади до столиці. Окрім цього, на це могли повпливати також інтереси конкретних людей або бізнес-групи.

      "Це ласий шматок політики економічного пирога, який завжди викликав інтереси в Україні", – додав політолог.

      Що відомо про звільнення Кличка4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.

      За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.

      Політолог Володимир Фесенко прокоментував звільнення Віталія Кличка: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Віталій Кличко КМДА Новини Києва Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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