Чому влітку вибори президента України вигідніші владі

Логіка в перенесенні дати виборів Президента України є, але Порошенко від цього більше втратить, ніж виграє. Це пастка для Порошенка, який уже почав робити помилки.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Порошенко не зміг пройти повз заманливої ідеї з переносом на пізніше виборів президента. І таким чином потрапив у пастку і почав робити помилки. Зокрема, його вибачення за те, що у 2014 році він помилився, заявивши про швидке завершення АТО. Якщо хочеш вибачитися, то продай бізнес. Візьми і зроби, як казав Андрій Садовий. Немає щирості,

– зазначає Давидюк.

Хоча, за його словами, вибори в Україні в березні і червні – це вибори в двох різних державах. У березні – погана погода, депресивний настрій, подорожчання продуктів першої необхідності, високі тарифи на енергоресурси. Все здається погано. У червні – всі планують відпустки, почався сезон овочів і фруктів, комуналка – плата тільки за електроенергію. Це вже інша країна. Відповідно, ставлення до влади теж. Але це не визначаючий фактор.

"Перенесення виборів негативно відіб’ється на рейтингах Порошенка і влади. Ще більше демонізує їхню політичну жадібність і кристалізує розуміння того, що кожен день управління країною приносять цим людям шалені гроші. Тому вони готові перенести вибори на місяць-два – півроку. Але перед смертю не надихаєшся. Бонус від перенесення буде меншим, ніж те, що втратить Порошенко через сам факт зміни дати виборів", – переконаний Микола Давидюк.

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Як додає фахівець: якщо ти маєш шанси на переобрання, то це відбудеться в будь-якому місяці. Погода – важливий, але не вирішальний фактор. Якщо ти п’ять років крав, з кумом Путіна – Медведчуком у партнерських стосунках, і зараз намагаєшся з нього зробити найбільше зло, щоб вивести його в спаринг-партнери, це не допоможе.

Давидюк зауважує: практично перед кожними президентськими виборами були спроби продовжити термін чинного президента і перенести вибори. Це було при Кучмі, коли намагалися реалізувати сценарій по балотуванню його на третій термін. При Ющенку теж ходили розмови про введення надзвичайного стану.

Спроби продовжити перебування при владі відбуваються і при Порошенку. Кучма і Ющенко відносно нормально пройшли це випробування. А Порошенку дуже складно. Заважає політична жадність і ставлення до політики, як до бізнесу,

– зазначає Микола Давидюк.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня. У Конституційний суд уже внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.