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Чому вранці зайві 10 хвилин сну шкідливі для здоров’я

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Чому зайві 10 хвилин сну вранці шкідливі для здоров’я
Чому зайві 10 хвилин сну вранці шкідливі для здоров’я / unsplash.com

Після того, як продзвенів будильник, чимало людей прагнуть полежати у ліжку із закритими очима ще 5-10 хвилин. Та це має негативний вплив на здоров’я.

Про це заявили експерти в області сомнології з Sleep Clinic Services у Великобританії, передає Ukrhealth.

Зайві 5-10 хвилин сну вранці дають мозку команду полежати у ліжку ще трохи і відпочити, у цей момент він починає виділяти гормони, які відправляють організм в стан глибокого сну.

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Таким чином, виникає феномен під назвою інерція сну – неприємне відчуття того, що ви немов не спали багато годин поспіль. Саме початок циклу сну поганий момент для того, щоб знову прокидатися.

via GIPHY

В результаті – людина встає з ліжка з відчуттям розбитості, ніби всю ніч вона переверталася і не могла заснути.

Коли ви знову натискаєте на кнопку "дрімота", ваш мозок і тіло заплутуються. Після ранкового пробудження і дзвінка будильника ви раптом наказуєте мозку знову повернутися у стан сну. Коли це відбувається, то буквально тут же заново прокидаєтесь, відбувається неузгодженість дій між мозком і тілом,
– пояснюють експерти.

Тож якщо ви хочете полежати у ліжку на 10 хвилин довше – краще ставте будильник на тих 10 хвилин пізніше звичайного, а не закривайте очі після пробудження.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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