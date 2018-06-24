Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі

В Україні є такий народний депутат, дешевий популіст і неприхований спікер ворога в Україні – Євген Мураєв. Спеціально для його юристів, які люблять судитися з усіма підряд підкреслю, що це та усе що прозвучить далі – це моє приватне оціночне судження щодо останніх подій, його особисто і його на моє глибоке переконання антиукраїнського ЗМІ.

Ми думали зачепити цю тему пізніше. Але Євген вирішив нас поквапити. Справа у тому, що незадовго до початку чемпіонату світу з футболу український режисер Олег Сенцов, ув’язнений по сфабрикованій справі у російській тюрмі оголосив безстрокове голодування. По мірі наближення чемпіонату світу стало видно що Олег не жартує.

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Росія отримала чергову порцію міжнародного тиску і, судячи з усього, вирішила запустити через своїх маріонеток інформаційну кампанію під заголовком "не все так однозначно". Її почне розганяти сімейство Шаріїв, підхопить голова адміністрації Януковича Андрій Портнов, а остаточно розжене телеканал NEWSONE і його власник – Євген Мураєв.

З його рота, або на його каналі звучать слова, які один в один повторюють тези ток-шоу на російському ТБ. Але цього разу він зайшов надто далеко навіть для себе. Він довго шукав грані припустимого і нарешті їх перетнув. Це призвело до довгоочікуваного відкриття проти нього справи про державну зраду.

По суті, Євген підхопить темник, який я б назвав "не усе так однозначно". Це стандартний пропагандистський прийом. Його пояснити дуже просто. Скажімо так, в медійному просторі у вас є друзі, приятелі, нейтральні, недоброзичливці та вороги. Дуже тупо було б сподіватись, що вам вдасться зробити з ворога друга.



Євген Мураєв

Гра ведеться тонше. Задача ворожої пропаганди у тому, щоб знецінювати усі наші досягнення, демотивуючи населення та підносити досягнення Росії. У цій системі кожен виконує свою роль і у кожного своє місце. Якщо говорити простіше, то завдання кожного шматочка цього ланцюжка – перетягнути вас на сходинку нижче. Поступово перетворюючи патріотів у зневірену масу, а зневірену масу у супротивників України.

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Звичайно, наша влада дала достатньо приводів для цього, а менталітет став плодючим ґрунтом для інформаційних атак. Але це не скасовує їх ефективність. Результати цієї діяльності ви уже бачите по зміні політичних поглядів частини свого оточення та прогнозам щодо наступних виборів. То ж давайте глянемо як це відбулося.

Україна у 2014 році заборонила на своїй території мовлення російських каналів. Це був правильний нехай і пізно зроблений крок. На ринку утворюється велика ніша, ніша орієнтована на колишніх споживачів творчості Кисельова та компанії. Ніша для людей, які уже встигли повірити телевізору більше ніж реальності за вікном. І їм терміново потрібно дати контент.

Само собою, що кілька українських каналів дуже швидко розкручуються, у них вливаються гроші і вони займають цю нішу. Одним з них став куплений у січні 2014 року Євгеном Мураєвим у Вадима Рабіновича телеканал NEWSONE. До речі, сам Мураєв у цей час не тільки купував телеканал, а навіть з’явився у Верховній Раді і проголосовував за диктаторські закони.

ЗМІ писатимуть про те, що збитковий і дуже дорогий в утриманні канал буде фінансувати Віктор Медведчук. Я не є слідчим органом щоб перевірити цю інформацію, але якщо глянути риторику каналу – то це виглядає цілком логічно.

Медведчук завжди був нездарним спікером. Його відверто неприємна зовнішність та темне минуле грали проти нього, по суті, лишаючи шансів будь-який політичний проект, який він очолить. Проросійським силам терміново буде потрібен спікер. Молодий, зухвалий, з підвішеним язиком, який зможе більш ефективно вести антиукраїнську риторику.



Віктор Медведчук

Таких спікерів буде кілька. Але Мураєв буде одним з найбільш яскравих. У нього буде свій хамський стиль спілкування, він перебиватиме ведучих та опонентів, захоплюючи ефір. Він не буде соромитися відвертого хамства, маніпуляцій, брехні і образ. Він буде схожий на гостя російського ток-шоу, який приїхав в Україну, збудував свій канал по образу та подобі російських, зробивши його незмінним майданчиком для власних виступів.

Рік тому канал Євгена не обламається допомогти у зйомці сюжету для підсумків тижня з Дмитром Кисельовим на "Росії-1". Тоді це нічим страшним для них не закінчиться. І цього року Мураєв піде далі перевіряти межі дозволеного. І отримає кримінальну справу проти себе за державну зраду. Ця новина виглядатиме як радісна, але на жаль я б не став тут поспішати.

Сказане ним лежить поза межами моралі, але цілком у межах закону, як і багато з його попередніх заяв. У найкращих традиціях ГПУ, справа скоріш за все стане легкою здобиччю для адвокатів і розвалиться у суді, давши Мураєву трохи безкоштовного піару.

Я часто кажу що Верховна Рада саботує закони, потрібні для протидії російській агресії. І якщо зазвичай у якості прикладу я наводжу закон про військові суди, то сьогодні розкажу вам про існування закону про колабораціонізм. Я здивую вас ще раз, але цей закон не є радикальним, він навіть не пропонує саджати у тюрми таких як Мураєв.

Цей закон дуже м’який, але навіть він загруз у Верховній Раді і навряд чи буде проголосованим. І через це відверто антиукраїнських заяв буде ставати лише більше. Я дуже сподіваюсь, що спортивні хлопці, які у деяких питаннях беруть на себе роль силових підрозділів перемкнуть свою увагу з маршів рівності сюди, як це уже було у 2014 році.

Що ж стосується законного покарання, то на моє переконання, що гарне фінансове розслідування, як це було з Кирилом Вишинським може легко вивести на чисту воду підконтрольні Медведчуку та росіянам ЗМІ. І якщо його провести, посадити ключових гравців, та закрити основні фінансові прокладки, через які йшло фінансування – то це дозволить відкинути російську медійну активність у нашому просторі на кілька років назад. Допоки маса отруєних нею людей не стала критичною.