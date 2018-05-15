Чому Єлизавета ІІ по-різному ставиться до обраниць внуків: офіційне пояснення

У ЗМІ давно подейкують, що королева Єлизавета ІІ по-різному ставиться до Кейт Міддлтон та Меган Маркл. І хоч акторка невдовзі стане законною дружиною принца Гаррі, обраниця Вільяма все рівно отримує більшу симпатію від монарха. Представники кенсінгтонського палацу, пояснили, чому це відбувається.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Речник Кенсінгтонського палацу пояснив, що причиною такого різного ставлення королеви до обраниць принців є їхнє громадянство. Оскільки Кейт Міддлтон є британкою, вона отримує більшу симпатію від Єлизавети ІІ. Водночас Меган Маркл є американкою, тому її монарх не називає "любою та гідною довіри".

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"Наше розуміння таке, що "гідний довіри та любий" зазвичай використовується щодо громадянина Об'єднаного королівства та держав Співдружності націй. Ось чому про неї (Маркл, – ред.) королева так не каже", – зазначив речник Кенсінгтонського палацу.

Експерт з етикету Вільям Хенсон підтвердив таку думку. Фахівець додав, що це архаїчна форма звернення, тому Меган Маркл не повинна ображатись на Єлизавету ІІ, яка намагається зберегти багатовікові традиції королівства.

Не думаю, що Меган через це ридатиме в подушку, зараз вона має важливіші теми для роздумів,

– розповів Вільям Хенсон.

Справді, до весілля принца Гаррі та Меган Маркл залишились лічені дні. Церемонія вінчання відбудеться 19 травня в каплиці святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Відтак наречені завершують останні приготування до весілля. Закохані вже визначилися з музичним супроводом для церемонії та обрали весільну карету. На довгоочікуване весілля вже запросили близько 3 тисячі осіб.