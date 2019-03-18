Чому ЄС "забув" накласти санкції на офіцера ФСБ, який керував захопленням українських кораблів

Керівник прикордонної служби ФСБ Росії, адмірал Геннадія Медведєв не потрапив до списку нових санкцій, які ЄС запровадив через агресію Росії на Азові. ЗМІ вказали на можливу причетність Фінляндії.

Саме Фінляндія запобігла внесенню Медведєва до нового списку від Євросоюзу, пише RFE/RL з посиланням на власні дипломатичні джерела.

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Зазначимо, до санкційного списку від США Медведєв таки потрапив разом із іншими трьома російськими чиновниками, причетними до нападу.

Однак джерело стверджує, що фінська сторона відмовилася додавати Медведєва до списку від ЄС. Він брав активну участь в прикордонному фінсько-російському співробітництві, зокрема минулого року брав участь в Арктичному форумі берегових охорон, що відбувся у Фінляндії.

Представництво Фінляндії в ЄС заявило, що не може коментувати індивідуальну позицію країн-членів союзу. Видання Yle зазначає, що голова МЗС Тімо Сойні не підтвердив, але й не спростував інформацію.



Геннадій Медведєв

24 канал писав, що після окупації Криму Медведєва призначили начальником прикордонного управління ФСБ Росії у Криму. Згодом пішов "на підвищення".

"Чорною" для Росії стала п'ятниця 15 березня – тоді ЄС, США, Канада та Австралія запровадили нові санкції проти Росії через захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Хто у списку ЄС?

Сюди потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків у Керченській протоці:

Сергій Станкевич – контр-адмірал, начальник так званого прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя; Андрій Шеїн – капітан першого рангу, заступник начальника так званого управління берегової охорони ФСБ по Криму; Олександр Дворніков – командувач військами Південного військового округу РФ; Олексій Саляєв – командир корабля "Дон"; Андрій Шипіцин – командир корабля "Смарагд"; Олексій Шатохін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ у місті Керч; Руслан Ромашкін – начальник так званої служби пункту управління ФСБ РФ по Криму і Севастополю; Сергій Щербаков – командир малого протичовнового корабля ВМС РФ "Суздалец".

Хто у списку США?

Тут фігурують чотири російських чиновники, які були причетні до нападу у Керченській протоці:

Геннадій Медведєв, заступник директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Сергій Станкевич, начальник прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії;

Андрій Шеїн, заступник начальника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії.

Руслан Ромашкін, начальник пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя.

Також у списку санкцій є шість російських оборонних компаній із діяльністю та в Криму. Деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим.

Обмеження від Канади торкнуться 114 осіб та 15 компаній. Австралія також запровадила санкції проти громадян Росії, причетних до нападу і захоплення українських кораблів. Окрім того, до австралійського списку потрапили ватажки контрольованих окупантами районів Донецької і Луганської областей.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.