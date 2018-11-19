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      Чому Європа нарешті звернула увагу на блокаду в Азовському морі та що це означає

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      Про зраду Януковича, реакцію Заходу на російську блокаду в Азовському морі та наслідки ймовірного виходу України з Інтерполу розповів у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Про російську блокаду в Азовському морі та реакцію Заходу на неї

      – Європарламент ще раніше схвалив резолюцію щодо Азовського моря, в якій узгодив, що буде призначена уповноважена особа, яка буде займатися цією ситуацією. На українсько-російську екваторію Європа звернула увагу після того, як Росія влаштувала блокаду в Азовському морі. Адже з побудовою Керченського мосту її охорона регулярно безпідставно затримує судна, що йдуть до українських портів.

      – Якщо ми ставимо питання "Як далеко готовий піти Захід, щоб захистити наше азовське море", значить ми з вами у великій проблемі. Так, Захід буде обкладати Росію санкціями, але вони завжди дивляться наскільки далеко готові піти ми самі.

      Читайте також: Наша проблема в тому, що ми чекаємо захисту від Заходу, а не від своєї армії, – Дейнега

      Про втечу та зраду екс-президента Віктора Януковича 

      Янукович відтягує момент, коли у його обвинувальному вироку поставлять крапку. "В принципі, приємно, що є шанс, що саме на день волонтера, 5 грудня, екс-президент можливо скаже своє останнє слово. Якби на його місці була якась інша людина, то її було б школа, а до Януковича жалості немає. Хочеться, щоб це закінчилося і він отримав свій вирок. 

      Я не знаю, чому відтягується термін його останнього слова. Можливо, вони просто ще дістають якісь його гроші. Адже в нас бувають такі дива: Генпрокуратура звітує про арешт майна Януковича, а журналісти потім розповідають, що ці гроші було списано.

      Про ймовірний вихід України з Інтерполу та його наслідки

      – Якщо Україна вийде з Інтерполу, ми втратимо можливість оперативно розшукувати людей за межами нашої країни. Інтерпол дозволяє це робити централізовано, а у випадку виходу з організації нам потрібно буде контактувати індивідуально з кожною державною. Як приймаються рішення в НАТО – там не так вже й багато залежить від генсека. У західних країнах намагаються вибудовувати системи, в яких одна людина не зможе багато змінити.

      Більше – дивіться у відео.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Віктор Янукович Інтерпол
      Джерело: 24 канал
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