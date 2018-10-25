Чому їстівні квіти можуть бути небезпечними для організму

В Україні набуває популярності додавання їстівних квітів до страв. З них готують салати, їх додають до м'яса і навіть запікають. Але гастрономічна мода може нашкодити здоров'ю.

До їстівних належать квіти бегонії, настурції, чорнобривців, фуксії, гвоздики, віоли та інші, передає "Сегодня".

Зі слів генетика Людмили Гончарук, їстівні квіти в Україні маловивчені і харчуватися ними не варто. Рослини можуть викликати серйозну алергічну реакцію.

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Дуже часто на квітку віоли є алергічна реакція, розвивається набряк слизових. Надходження кисню до органів і тканин порушується, і людина отримує реанімаційний стан,

– застерігає жінка.

Перш, ніж готувати страви з квітами, варто дізнатись, чи немає у вас алергії на рослину. А перед приготуванням слід добре вимочити пелюстки у воді – це зменшить кількість нітратів у рослині.

Їстівні квіти можуть викликати сильну алергічну реакцію

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