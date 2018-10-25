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      Чому їстівні квіти можуть бути небезпечними для організму

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      Їстівні квіти можуть бути дуже небезпечними
      Їстівні квіти можуть бути дуже небезпечними / life.pravda.com.ua

      В Україні набуває популярності додавання їстівних квітів до страв. З них готують салати, їх додають до м'яса і навіть запікають. Але гастрономічна мода може нашкодити здоров'ю.

      До їстівних належать квіти бегонії, настурції, чорнобривців, фуксії, гвоздики, віоли та інші, передає "Сегодня".

      Зі слів генетика Людмили Гончарук, їстівні квіти в Україні маловивчені і харчуватися ними не варто. Рослини можуть викликати серйозну алергічну реакцію.

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      Дуже часто на квітку віоли є алергічна реакція, розвивається набряк слизових. Надходження кисню до органів і тканин порушується, і людина отримує реанімаційний стан,
      – застерігає жінка.

      Перш, ніж готувати страви з квітами, варто дізнатись, чи немає у вас алергії на рослину. А перед приготуванням слід добре вимочити пелюстки у воді – це зменшить кількість нітратів у рослині.

      Їстівні квіти

      Їстівні квіти можуть викликати сильну алергічну реакцію

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Алергія
      Джерело: 24 Канал
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