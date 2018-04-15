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Чому їжа з миски є смачнішою, ніж з тарілки: пояснення психолога

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Їжа в глибокій мисці
Їжа в глибокій мисці / pixabay.com

Ми часто не задумуємось, як їжа, яку ми любимо "красти" з миски є смачнішою, ніж та, яку нам подадуть на тарілці. А цьому слугує ряд цікавих причин.

На думку оксфордського професора Чарльза Спенса, смак їжі залежить від того, як ми її сприймаємо. Тут важливо враховувати і посуд, з якого людина їсть, і освітлення, і музика, і столові прибори.

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Але якщо людина бере миску з їжею, то у неї виникають очікування ситної і здорової їжі, тому що мозок сприймає велику об’ємну посудину з їжею більш приємною, поживною та ароматною. Крім того, професор стверджує, що їжа з миски пов'язана з відчуттям інтимності.

А от їжа з тарілки сковує людину, оскільки вона повинна переживати, чи правильно тримає прибори, чи можна піднімати тарілку і тому подібні речі. В той час як їжа з миски дає можливість відмовитися від цих обмежень і просто насолоджуватися стравою.

"Так чи інакше, я думаю, що це один з найдавніших способів прийому їжі. Сьогодні багато хто з нас намагаються знайти комфорт і харчуватися по-справжньому поживно", – додав кулінарний директор мережі Dig Inn Меттью Вайнгартен.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: Quartzy
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