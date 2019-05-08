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      Чому Йованович звільняють з посади посла США в Україні: у Конгресі зробили заяву

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      У Конгресі США вважають рішення політично мотивованим рішення про звільнення Йованович
      У Конгресі США вважають рішення політично мотивованим рішення про звільнення Йованович / Фото з відкритих джерел

      Двоє демократів у Конгресі США переконані, що достроковий від’їзд посла США в Україні Марі Йованович може бути політично мотивованим кроком з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

      Зокрема, лідер демократів у Палаті Представників США Стені Гойєр і голова Комітету з міжнародних справ Еліот Енгель звернулись до адміністрації Трампа з вимогою скасувати рішення про достроковий від'їзд Йованович з Києва.

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      Посол Йованович – віддана державна службовиця і дипломатка найвищого рівня, яка представляла США як при республіканських, так і при демократичних адміністраціях. Рішення відкликати її – удар по політичних позиціях. Зрозуміло, що це рішення було політично мотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних діячів у лобіюванні за звільнення посла,
      – наголосили конгресмени.

      Вони переконані, що відкликання Йованович до США більш як за два місяці до закінчення її перебування в Україні шкодить американським інтересам і підриває американську дипломатію.

      Напередодні у Державному департаменті США заявили, що Марі Йованович справді невдовзі покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Наразі дата її від’їзду узгоджується. Проте, американська сторона переконує, що команда в посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжить тісно співпрацювати з українським урядом для зміцнення партнерства.

      Що відомо про Марі Йованович? Вона очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року, натомість її кандидатуру Сенат затвердив ще у липні. На посаді очільника американського диппредставництва Йованович змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 23 числа дипломат прибула до України та вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Вадиму Пристайку.

      Наприкінці березня син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти Марі Йованович з посади посла США в Україні. Також він натякнув, що та є "блазнем серед послів". Причина такої поведінки – критичні зауваження Йованович у бік Білого дому.

      Згодом, навколо Йованович розгорівся гучний скандал в Україні. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".  На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Дональд Трамп
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