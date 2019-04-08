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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Чому Юлія Тимошенко займає позицію нейтралітету: пояснення експерта

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      На усіх попередніх президентських перегонах політики після першого туру домовлялися між собою про підтримку одного з кандидатів. Проте на виборах у 2019 році Юлія Тимошенко, яка також брала участь, але не потрапила до другого туру, вирішила дотримуватися нейтралітету.

      Володимир Зеленський намагається продемонструвати, що він кандидат у президенти України, який новий в усьому. Про це в прямому ефірі 24 повідомив політолог Олексій Мінаков.

      Читайте також: Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським

      Експерт переконаний, що Володимир Зеленський, не попереджаючи Юлію Тимошенко, запропонував їй бути технічним персоналом на дебатах перед другим туром президентських виборів.

      Для неї це виявилося неприйнятним. Вона вже втретє балотується у президенти, була прем'єром, й очевидно, що знову буде прагнути зайняти крісло прем’єр-міністра, а їй висувають таку принизливу вимогу,
      – пояснив політолог Олексій Мінаков.

      "Усі ці події могли образити Юлію Тимошенко, тому вона й займає таку нейтральну позицію у цих президентських перегонах між Зеленським та Порошенком", – додав Мінаков.

      Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Обидва кандидати здали аналізи у зазначених місцях.

      blog_ava
      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      сьогодні
      13488
      Теги: Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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