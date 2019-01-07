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      Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання

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      Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання
      Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання / gazetaprojekti.com

      Іноді після веселої ночі людей турбує сильний головний біль, спрага. Та попри це, деякі люди можуть відчувати сильний сексуальний потяг.

      Причину цього явищу пояснила секс-коуч Христина Янсон виданню Bild.

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      Коли наступного ранку після веселої ночі люди все ще напідпитку секс у них особливо вдалий. Все тому, що партнери не можуть розслабитися, а от коли у них симптоми похмілля, то цієї проблеми не виникає – люди поводяться більш розкуто та емоційно.

      Гарячий секс відволікає від нездужань й активізує кровообіг. Крім того, під час сексу виробляються гормони щастя, а після божевільної вечірки це особливо корисно,
      – зазначає Христина Янсон.

      via GIPHY

      Вона запевняє, що секс може зменшувати больові відчуття на майже 70%. Завдяки цьому заняття, виділяється гормон окситоцин, який сприяє міцному сну. А це зміцнює імунну систему людини.

       
      Похмілля – симптоми
      Нестерпний головний біль пульсуючого характеру;
      Сухість у роті, печія, спрага;
      Серцебиття, порушення ритму серця;
      Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення;
      Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;
      Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;
      Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

      Секс-коуч називає ще один позитивний момент сексу – ві добре спалює калорії, які люди набирають після свят.

      Проте Христина Янсон застерігає: не варто забувати і про засоби захисту (презервативи), інакше випадковий секс може закінчитися неприємними наслідками.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Секс
      Джерело: 24 Канал
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