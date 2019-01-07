Чому з похмілля виникає сильне сексуальне бажання
Іноді після веселої ночі людей турбує сильний головний біль, спрага. Та попри це, деякі люди можуть відчувати сильний сексуальний потяг.
Причину цього явищу пояснила секс-коуч Христина Янсон виданню Bild.
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Коли наступного ранку після веселої ночі люди все ще напідпитку секс у них особливо вдалий. Все тому, що партнери не можуть розслабитися, а от коли у них симптоми похмілля, то цієї проблеми не виникає – люди поводяться більш розкуто та емоційно.
Гарячий секс відволікає від нездужань й активізує кровообіг. Крім того, під час сексу виробляються гормони щастя, а після божевільної вечірки це особливо корисно,
– зазначає Христина Янсон.
Вона запевняє, що секс може зменшувати больові відчуття на майже 70%. Завдяки цьому заняття, виділяється гормон окситоцин, який сприяє міцному сну. А це зміцнює імунну систему людини.
Секс-коуч називає ще один позитивний момент сексу – ві добре спалює калорії, які люди набирають після свят.
Проте Христина Янсон застерігає: не варто забувати і про засоби захисту (презервативи), інакше випадковий секс може закінчитися неприємними наслідками.
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