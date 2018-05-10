Чому з віком стає складніше концентрувати увагу: відповідь вчених

Геронтологи виявили процес, що пояснює, чому в стресових ситуаціях людям зрілого віку важче концентруватися на роботі, ніж молодим.

Цей механізм пов'язаний з роботою блакитної плями (locus coeruleus) – регіону мозку, який бере участь в фізіологічної реакції на стрес і тривогу і допомагає фокусуватися на завданні. Дослідження опублікували в журналі Nature Human Behaviour.

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Учасників експерименту у віці від 55 до 75 років помістили у стресові ситуації, під час яких вони повинні були відібрати найбільш чіткі знімки з двох чорно-білих фотографій. Схожий експеримент вчені провели з людьми віком від 18 до 34 років.

Результати дослідження показують, що старші учасники важче концентрують увагу у стресових ситуаціях, ніж молодші учасники.

МРТ-сканування показало, що у стані стресу у літніх людей спостерігається менша активність у блакитній плямі. Вчені пов’язали це й процес з ослабленням цієї ділянки. У молодих людей ніякої різниці на знімках не відзначалося.

До слова, деякі фахівці переконані, що склянка червоного вина у день не може завдати шкоди організму. Проте інші вчені схиляються до думки, що червоне вино цілком здатне позбавити людину зовнішньої привабливості.