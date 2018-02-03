Чому за брехню в деклараціях не садять

Золоті злитки, квартири у декілька сотень метрів, авто, яким би позаздрили іноземні мільйонери. Такі багатства часто знаходять в українських високопосадовців. І часто їхню законність складно довести. Мало б допомогти законодавство і славнозвісне електронне декларування. Проте на практиці це не працює

Більше двох років минуло після запуску системи електронного декларування. Проте жодного чиновника не покарали. Хоча правоохоронці і відкрили близько 200 справ. Хоча навіть у цю скромну статистику не потрапили топ-посадовці. А лише дрібні державні службовці. Та й їхні злочини далеко не найважчі.

Тож, наприклад, справа Лідії Гаврилової – радше виняток. Голову Державної аудиторської служби підозрюють у незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. Власниця просторих апартаментів, дорогих автомобілів та навіть кількадесят грамів золота у злитках.

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Проте зацікавилися нею не НАЗК, а НАБУ. Орган, який давно називають кісткою у горлі влади. Адже поки у НАЗК скаржаться, що не можуть швидко перевірити декларації, НАБУ самотужки шукає корупціонерів. Агентство вирішило ускладнити завдання – тимчасово обмежити для співробітників НАБУ доступ до документів з конфіденційною інформацією про суб’єктів декларування.

А голову бюро Артема Ситника хочуть відсторонити від посади. Прийоми застосовували різні. Зокрема, склали протокол про адмінпорушення. Мовляв, він невчасно надав НАЗК документи про можливий конфлікт інтересів.

Того протоколу, який складений, достатньо для відсторонення керівника НАБУ від посади. І в такий спосіб вони можуть позбутися головного болю, який так багато років мучить корумповане керівництво держави,

– сказав народний депутат, БПП Сергій Лещенко.

За два роки у НАЗК накопичилося понад мільйон декларацій. Але перевірили з них лише сотню. Чиїми документами зацікавитися, а чиї краще не чіпати, НАЗК наказують з Банкової. Зізналася одна зі співробітниць агентства.

Офіційна причина такої повільної і вибіркової перевірки - технічна. Мовляв, перевіряють декларації вручну. Система для автоматичного контролю з'явилася лише через два роки. І лише на етапі тестування.