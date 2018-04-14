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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому за кримчанами, які ходять до української церкви, стежить ФСБ

Крим.Реалії 119 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – на Великдень на півострів привезли два благодійні вогні: один з Москви від патріарха Кирила, другий від Київського патріархату. Українці, які ходять до нашої української церкви заявили, що за ними стежить ФСБ. З 20 в анексованому Криму залишилося тільки 4 священника української церкви.

Також у випуску:

На адмінкордоні зловини трьох представників кримської влади, зараз усі вони під арештом.

Чому кримчани бояться їхати на материкому Україну.

Керченський міст скоро запустять, асфальту поклали вже 80 %.

Ведучий:

журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини Криму Крим.Реалії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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