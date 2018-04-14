Чому за кримчанами, які ходять до української церкви, стежить ФСБ

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – на Великдень на півострів привезли два благодійні вогні: один з Москви від патріарха Кирила, другий від Київського патріархату. Українці, які ходять до нашої української церкви заявили, що за ними стежить ФСБ. З 20 в анексованому Криму залишилося тільки 4 священника української церкви.

Також у випуску: На адмінкордоні зловини трьох представників кримської влади, зараз усі вони під арештом. Чому кримчани бояться їхати на материкому Україну. Керченський міст скоро запустять, асфальту поклали вже 80 %. Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.