Чому за кримчанами, які ходять до української церкви, стежить ФСБ
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – на Великдень на півострів привезли два благодійні вогні: один з Москви від патріарха Кирила, другий від Київського патріархату. Українці, які ходять до нашої української церкви заявили, що за ними стежить ФСБ. З 20 в анексованому Криму залишилося тільки 4 священника української церкви.
Також у випуску:
На адмінкордоні зловини трьох представників кримської влади, зараз усі вони під арештом.
Чому кримчани бояться їхати на материкому Україну.
Керченський міст скоро запустять, асфальту поклали вже 80 %.
Ведучий:
журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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