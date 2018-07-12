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Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін

Право на правду 447 Читать новость на русском

На початку травня кілька невідомих напали на ветерана війни на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Це сталося в Києві, на Подолі. Нападники наскочили на Вербича ззаду, вдарили його ножем в спину, забризкали обличчя сльозогінним газом та ще кілька разів вдарили його молотком. Через отримані травми, "кіборг" потрапив до лікарні.

Згодом, правоохоронцям все ж таки вдалося затримати одну з нападниць – Катерину Лапінську, яка виявилася членом ліворадикальної анархістської організації. Затриманій загрожувало від трьох до семи років в’язниці через хуліганство, вчинене групою осіб. І ось днями, після проведеного слідства і слухання справи, Подільський суд Києва оголосив свій вирок.

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Лапінська отримала умовний термін – три роки. Ось така відповідальність за напад, який поставив під загрозу життя українського солдата. Слід відзначити, що покарання у вигляді умовного терміну просила сама прокуратура, яка зазначила, що підсудна визнала свою провину, уклала угоду зі слідством, а відтак, немає сенсу її карати в’язницею. Ну, суддя не став сперечатися з прокурорами і задовольнив їхнє прохання, відпустивши нападницю на волю.


Катерина Лапінська

Відтак, постає питання, чи достатнім і справедливим було покарання в цьому випадку? Можна по-різному оцінювати і вимоги прокуратури, і вирок суду. З одного боку, три роки умовно для дій, які цілком могли коштувати життя іншій людині і вчинені з особливою зухвалістю, – це занадто м’яке покарання. Адже воно демонструє всім іншим потенційним нападникам, що позбавлення волі за такі дії можна і не боятися.

З іншого боку, Катерина Лапінська стверджує, що визнала свою провину, розкаялася, то хіба покарання дається не з метою виправлення злочинця? Отож, хтось інший може вважати вирок цілком достатнім. Але, все можна оцінити в порівнянні. Давайте подивимося на інші випадки і на інші судові рішення.

В грудні 2014-го року під стінами Вінницької обладміністрації відбулися сутички місцевих активістів з поліцією. Протестувальники вимагали тоді відставки керівника області. Під час сутичок один з активістів – Юрій Павленко на прізвисько "Хорт" – розірвав портрет президента Порошенка. Згодом, активіста Павленка заарештують. Спочатку його звинувачували в організації масових заворушень та в нарузі над державною символікою. Згодом, прокурори перекваліфікують йому обвинувачення в хуліганство і вимагатимуть для Павленка семи років позбавлення волі. Тобто, семи років реального терміну за ґратами.


Юрій Павленко на прізвисько "Хорт"

Ну а вирок суду був наступним: міський суд Вінниці засудив Павленка до 4,5 років в’язниці, при цьому визнавши, що він не брав участі в організації масових заворушень. Суд так і не встановив, що активіст комусь завдав тілесних ушкоджень під час сутичок з правоохоронцями, натомість довів, що Павленко справді порвав портрет президента. Відтак, активіст відправився до в’язниці. 

І лише через значне суспільне обурення Апеляційний суд Вінницької області скасував вирок Павленку і звільнив його з під варти. Хоча активіст вісім місяців просидів за ґратами. Ось такі бувають покарання у виконанні українських прокурорів та українських суддів. За напад з ножем на оборонця Донецького аеропорту та за порваний портрет президента.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Відеоблоги Право на правду Кіборги Напад на Дмитра Вербича
Джерело: 24 канал
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