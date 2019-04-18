Чому заборона Росією експорту нафти може зробити українців заручниками Медведчука

Росія заговорила про заборону продажу російського бензину та дизпалива. Щоправда, російський "запрєт" буде діяти не для всіх. Вибірково, тамтешній уряд буде надаватиме дозволи на експорт нафтопродуктів окремим компаніям, серед який є і фірми купа Путіна Віктора Медведчука.

Російська Федерація запроваджує проти України нові санкції. З 1 червня Україна матиме обмеження на імпорт свої товарів до Росії. Зокрема, продукції машинобудування, легкої промисловості та металообробки.

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Купуємо ми досі у Росії переважно дизпаливо – залежність від російського продукту 42%. А також – скраплений газ, частка якого на українському ринку – 29%. Частка бензину – не є суттєвою, кажуть експерти. Тож, в цілому, різкого дефіциту від російських санкцій українці не повинні відчути.

Де ще можна купувати паливо? В українських трейдерів є цілий місяць до введення санкцій. І ринок має час, щоб переорієнтуватися на інших постачальників нафтопродуктів – Білорусь, Литва, Польщу тощо.

Україна не відсторонена від світу. Ми маємо зв'язок з європейськими країнами виробниками, ми маємо вихід до моря. В Україні працює декілька перевалок в Чорному морі. Тобто можна завантажити їх, купувати танкерами і везти до України,

– сказав аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сиренко.

Як піднімуться ціни на паливо?

Погана новина у тому, що нафтопродукти для українських споживачів подорожчають. Тонна нафтопродукту в обхід Росії може подорожчати на 100 доларів. Тобто матимемо підвищення дизпалива на 1,5 гривні за літр, а скрапленого газу – на 2 гривні.

Так, експерт з питань діяльності нафтогазового ринку Сергій Куюн опублікував інформацію щодо заборони Росії експорту нафти.

1. Основні позиції російського імпорту – дизельне паливо і скраплений газ, 40%.

2. Щодо дизелю, то заміна відбудеться за рахунок білорусів, морських поставок і збільшення переробки на "Укртатнафті". В середньому ціни зростуть цін на 1-1,5 гривні за літр.

3. Зріджений газ замінять за рахунок моря, Казахстану і західного кордону. В середньому ціни зростуть на 2 гривні за літр у порівнянні з нинішнім рівнем.

Але, за його словами, щоб перейти на нові джерела поставок необхідний місяць.

Але це все тимчасові заходи. Адже Україна має ресурси забезпечувати себе нафтопродуктами, не купуючи імпортний. Український уряд у попередні 5 років робив усе можливе, щоб відмовитися від російського природного газу, але питання самозабезпечення бензинів та дизелю замовчувалося. А тим часом частка українського продукту зменшувалася, тому свого нафтопродукту, кажуть експерти, залишилося мало.

Україна, на жаль, втратила заводи з нафтопереробки, де вироблялися якісні бензини та дизельне пальне. Лисичанський НПЗ знаходиться в так званій сірій зоні, дуже близько до бойових дій і відновити його роботу малоймовірно,

– додав експерт.

Українці можуть стати заручниками Медведчука

Погрози Росії українські аналітики вважають політичним кроком, бо економічні втрати може понести не лише Україна, а і російські постачальники пального. Втім, диявол захований в деталях. Експерти стверджують, що третину ринку дизельного пального в Україні контролює кум Путіна Віктор Медведчук, зокрема нафтопроводом "Самара-Західний".

Йому Кремль навряд чи заборонить експортувати будь-що.

Якщо Росія зараз "відріже" цього проросійського політика від бізнесу, то вочевидь у нього не буде каналів для подальшого розвитку,

– вважає Олександр Сиренко.

Таким чином нововведення Москви можуть зробити українських водіїв – заручниками Віктора Медведчука. Бо російський так званий "запрєт" фактично робить кума Путіна монополістом на ринку. А для Росі – політичний інструмент впливу на рішення української влади.