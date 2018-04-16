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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому західні партнери в переговорах більш впливові, ніж вітчизняні дипломати

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас різко розкритикував Росію за її дії за кордоном, і зокрема в Україні. Звичайно, подібних заяв за чотири роки війни ми чули безліч, але в цій ситуації західні партнери в переговорах, наприклад щодо Донбасу, більш впливові, ніж вітчизняні дипломати.

Росіяни можуть захопити українські кораблі – це сьогоднішнє повідомлення штабу АТО. Проте, на території Чорного та Азовського морів військові не здатні захистити рибалок від російського флоту.

Читайте також: Росія готується до континентальної війни на кордоні з Україною, – Турчинов

Ця новина наче збіглася із заявою секретаря РНБО Олександра Турчинова перед іноземними партнерами. Досить різкої, але справедливої.

Коли Росія кине ці армії, що сконцентровані на нашому кордоні проти нашої держави, з'явиться цей флот у Чорному морі. На жаль, я переконаний, що наші партнери не дадуть нам на це відповідь,
– заявив Турчинов.

І навіть після цього, жодних рішучих заяв від представників США та Європи не було. Іншими словами, Україна в дипломатії не має вагомого голосу. А все тому, пояснює провідний експерт Атлантичної Ради Аріель Коєн, що економіка країни слабка.

Досить довго економіка країни залежала від інших – спочатку Радянського союзу, згодом Росії, пояснює колишній заступник міністра закордонних справ Японії Казуюкі Хамада. Стати вагомішими та економічно сильнішими на міжнародній арені можуть допомогти інвестиції з інших країни.

У вас дуже великий потенціал, але через політичну нестабільність та війну на сході, в світі не дуже хочуть інвестувати в Україну,
– зазначив екс-заступник міністра закордонних справ Японії.

Те, що навіть у питанні Донбасу вагомішими є слова США, Німеччини та Франції – це наслідок залежності від сусідів. До того ж найбільшими проблемами України, на думку експертів, і досі залишаються корупція та політична криза.

Вам потрібно знайти спосіб подолати корупцію, змінити поведінку політиків та змінити мислення людей, це на мою думку дуже важка робота,
– відповів президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень Ніколя Тензер.

Попри такі скептичні висновки, на Заході підкреслюють, що за чотири роки нам вдалося відновити боєздатність армії, не розраховуючи на друзів у війні з окупантом. І при цьому почати реформування економічного та безпекового блоків. Як результат, на нас вже чекають в Альянсі. А якщо темпи розвитку не зменшаться, то, на думку політиків, максимум за 10 років Україна економічно зможе зрівнятися з більшістю країн Східної Європи.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Новини Росії Олександр Турчинов Європа
Джерело: 24 Канал
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