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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Чому занадто довгий сон – небезпечний для здоров’я

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Довгий сон шкідливий для здоров'я
Довгий сон шкідливий для здоров'я / Фото з відкритих джерел

Японські вчені виявили, що занадто короткий або занадто довгий сон підвищує ризик розвитку деменції і передчасної смерті у людей, які старші 60 років.

Висновки вчених опублікуванні на порталі EurekAlert !.

Масштабне дослідження тривало 10 років, у ньому взяли участь 1517 людей.

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За цей час у 294 добровольців розвинулося недоумство, а 282 померли. Показники захворюваності на деменцію та смертності, розраховані з урахуванням віку та статі, були вищі у тих, хто спав менше п'яти годин або більше 10 годин на добу, в порівнянні з тими, хто спав 5-6,9 годин.

Раніше американські вчені з’ясували, що всього пару недоспаних ночей можуть збити внутрішній годинник більш ста різних білків, включаючи з'єднання, пов'язані з обміном речовин і вмістом цукру в крові.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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