Чому заняття сексом корисні для здоров'я: відповідь вчених

Регулярні заняття сексом – це не тільки приємно, але й корисно для здоров'я, так як він позитивно впливає і на фізичний стан людини, і на психологічний. Окрім того, вчені визнали заняття любов'ю універсальними ліками від багатьох хвороб.

Вчені наголошують, що регулярні заняття сексом оздоровлюють організм. Відповідне дослідження опублікували фахівці в журналі Bulletin of Experimental Biology and Medicine, передає Depo.ua.

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Спеціалісти стверджують, що секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів. За їхніми словами, люди, які займаються коханням два рази на тиждень, мають на 30% вищий рівень імуноглобуліну А – білка, який бере участь у формуванні імунітету.

Окрім того, вчені довели, що у сексуально активних чоловіків знижується ризик виникнення й розвитку захворювань серцево-судинної системи. Таким чином, секс позитивно впливає на серце і судини та навіть утворює нові капіляри.

Також, у дослідженні йдеться, що люди, які часто займаються сексом стають менш схильними до грипу та застуди.

Дослідники додають, що регулярні заняття любов'ю можуть навіть замінити заняття в спортивному залі: під час сексу працюють десятки м'язів, зокрема і ті, які не можна прокачати з тренером у спортзалі.

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