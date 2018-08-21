Чому затримується рідина в організмі: 6 причин

Якщо вам важко одягнути улюблені джинси чи блузу, то не варто одразу сідати на дієту. Можливо, причина у тому, що в організмі зайва рідина.

Ці причини можуть призвести до затримання рідини в організмі, пише 24apteka.

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Неправильне харчування

Набряки особливо помітні зранку, якщо ви напередодні ввечері вживали велику кількість солоної, гострої їжі, соусів, копченої риби, алкоголю, тощо.

Лікарські засоби

Побічна дія деяких ліків може спричинити набряки в тілі. Серед таких ліків жарознижувальні, ліки від високого тиску та оральні контрацептиви.

Гормональний збій

Те, що тіло накопичує зайву рідину, може свідчити про гормональні порушення. Основними симптомами є збільшення ваги, здуття живота, опухлість ніг, запори, слабкість, безсоння.



Довге сидіння

Набряки можуть виникати у тих людей, які довго сидять нерухомо, до прикладу, офісні працівники або ж ті люди, що довго подорожують літаком чи автобусом.

Хвороби нирок

Набряки зранку, біль у попереку та проблеми з сечовипусканням можуть свідчити про те, що в організмі є запальні процеси. При таких симптомах потрібно відвідати нефролога.

Проблеми з серцем

Якщо ви помітили у себе такі симптоми, як нестача повітря, задишка, біль у серці, слабкість, а також набряки нижніх кінцівок, які з'являються ввечері – це може говорити про серцевої недостатності, вада серця. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, зверніться за допомогою до фахівця.



Чому затримується рідина в організмі