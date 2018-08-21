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Чому затримується рідина в організмі: 6 причин

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Чому затримується рідина в організмі
Чому затримується рідина в організмі / Фото з вільних джерел

Якщо вам важко одягнути улюблені джинси чи блузу, то не варто одразу сідати на дієту. Можливо, причина у тому, що в організмі зайва рідина.

Ці причини можуть призвести до затримання рідини в організмі, пише 24apteka.

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Неправильне харчування

Набряки особливо помітні зранку, якщо ви напередодні ввечері вживали велику кількість солоної, гострої їжі, соусів, копченої риби, алкоголю, тощо.

via GIPHY

Лікарські засоби

Побічна дія деяких ліків може спричинити набряки в тілі. Серед таких ліків жарознижувальні, ліки від високого тиску та оральні контрацептиви.

Гормональний збій

Те, що тіло накопичує зайву рідину, може свідчити про гормональні порушення. Основними симптомами є збільшення ваги, здуття живота, опухлість ніг, запори, слабкість, безсоння.

Довге сидіння

Набряки можуть виникати у тих людей, які довго сидять нерухомо, до прикладу, офісні працівники або ж ті люди, що довго подорожують літаком чи автобусом.

via GIPHY

Хвороби нирок

Набряки зранку, біль у попереку та проблеми з сечовипусканням можуть свідчити про те, що в організмі є запальні процеси. При таких симптомах потрібно відвідати нефролога.

Проблеми з серцем

Якщо ви помітили у себе такі симптоми, як нестача повітря, задишка, біль у серці, слабкість, а також набряки нижніх кінцівок, які з'являються ввечері – це може говорити про серцевої недостатності, вада серця. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, зверніться за допомогою до фахівця.

Чому затримується рідина в організмі
Чому затримується рідина в організмі

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Теги: Здоров'я LifeStyle Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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