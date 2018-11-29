Чому збільшується кількість захворювань на рак: пояснення лікаря

За останні 40 років ріст онкозахворювань склав +10 відсотків. Причому не різко, а плавно з року в рік. Причиною цього зростання є збільшення тривалості життя.

Про це повідомив лікар Микола Островський.

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За його словами в кожному підручнику з патофізіології вказано, що рак – це типовий патологічний процес. Тобто скільки існувало людство, стільки виникали пухлини.

За словами лікаря список найвищої онкологічної захворюваності у світі очолюють Данія, Франція, Австралія, Бельгія, Норвегія, США. Країни з найкращою медичною допомогою. Чому ж так?



Збільшення тривалості життя впливає на кількість

На думку фахівця є три причини такої ситуації:

1. Збільшення тривалості життя. Лише від 1990-го середня тривалість життя у світі зросла на 7 років. Люди почали доживати до онкології.

2. Зниження смертності від інших захворювань. Значний прогрес відбувся у лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, печінки, легень та багатьох інших. Інфаркт та інсульт — це вже не вирок. Трансплантація печінки, гормональна терапія та діаліз стали доступними. І найголовніше — знижується кількість інфекційних захворювань: і за рахунок вакцинації, і завдяки покращенню санітарних умов, і завдяки застосуванню антибіотиків.

3. Зростання ранньої діагностики онкології. Медицина, як Ви вже зрозуміли, прогресує. Ті форми пухлин, які не виявлялись раніше, діагностуються зараз. Впровадили скринінги для раннього виявлення – маємо результат.

Лікар Микола Островський “Цей ріст відбувся разом з прогресом в медицині, разом зі зростанням тривалості життя та зниженням смертності від інших болячок. Ось Вам відповідь! Онкологія — це певна розплата за можливість жити довше!”

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