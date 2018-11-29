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      Чому збільшується кількість захворювань на рак: пояснення лікаря

      1871 Читать новость на русском
      Чому збільшується кількість захворювань на рак: пояснення лікаря

      За останні 40 років ріст онкозахворювань склав +10 відсотків. Причому не різко, а плавно з року в рік. Причиною цього зростання є збільшення тривалості життя.

      Про це повідомив лікар Микола Островський.

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      За його словами в кожному підручнику з патофізіології  вказано, що рак – це типовий патологічний процес. Тобто скільки існувало людство, стільки виникали пухлини.

      За словами лікаря список найвищої онкологічної захворюваності у світі очолюють Данія, Франція, Австралія, Бельгія, Норвегія, США. Країни з найкращою медичною допомогою. Чому ж так? 


      Збільшення тривалості життя впливає на кількість 

      На думку фахівця є три причини такої ситуації:

      1. Збільшення тривалості життя. Лише від 1990-го середня тривалість життя у світі зросла на 7 років. Люди почали доживати до онкології.

      2. Зниження смертності від інших захворювань. Значний прогрес відбувся у лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, печінки, легень та багатьох інших. Інфаркт та інсульт — це вже не вирок. Трансплантація печінки, гормональна терапія та діаліз стали доступними. І найголовніше — знижується кількість інфекційних захворювань: і за рахунок вакцинації, і завдяки покращенню санітарних умов, і завдяки застосуванню антибіотиків.

      3. Зростання ранньої діагностики онкології. Медицина, як Ви вже зрозуміли, прогресує. Ті форми пухлин, які не виявлялись раніше, діагностуються зараз. Впровадили скринінги для раннього виявлення – маємо результат.

       
      Лікар Микола Островський
      “Цей ріст відбувся разом з прогресом в медицині, разом зі зростанням тривалості життя та зниженням смертності від інших болячок. Ось Вам відповідь! Онкологія — це певна розплата за можливість жити довше!”
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ще на третьому курсі університету я, як і кожен студент-медик, отримав величезну порцію здивування. В кожному підручнику з патофізіології було вказано, що рак — це типовий патологічний процес. Типовий процес, Карл! Рівно так само як запалення чи гарячка. Тобто скільки існувало людство, стільки виникали пухлини ⠀Окей, якщо так, то давайте проглянемо статистику. Як думаєте, в яких країнах рак найбільш поширений станом на 2016 рік? Китай, Індія, Африка? Чи, може, Україна? Впевнений, Ви будете здивовані! ⠀Нижче список найвищої онкологічної захворюваності у світі. Його очолюють Данія, Франція, Австралія, Бельгія, Норвегія, США. Цікавий поворот, правда? ⠀Чому це країни з найкращою медичною допомогою та екологічною ситуацією лідирують по раку? В чому секрет? ⠀А їх тут цілих три: 1️⃣Збільшення тривалості життя. Лише від 1990-го середня тривалість життя у світі зросла на 7 років. Люди почали доживати до онкології. 2️⃣Зниження смертності від інших захворювань. Значний прогрес відбувся у лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, печінки, легень та багатьох інших. Інфаркт та інсульт — це вже не вирок. Трансплантація печінки, гормональна терапія та діаліз стали доступними. І найголовніше — знижується кількість інфекційних захворювань: і за рахунок вакцинації, і завдяки покращенню санітарних умов, і завдяки застосуванню антибіотиків. 3️⃣Зростання ранньої діагностики онкології. Медицина, як Ви вже зрозуміли, прогресує. Ті форми пухлин, які не виявлялись раніше, діагностуються зараз. Впровадили скринінги для раннього виявлення — маємо результат ⠀Тепер найважливіше: чи насправді кількість раку зростає? Так, за останні 40 років ріст склав +10%. Причому не різко, а плавно з року в рік. ⠀Цей ріст відбувся разом з прогресом в медицині, разом зі зростанням тривалості життя та зниженням смертності від інших болячок. Ось Вам відповідь! Онкологія — це певна розплата за можливість жити довше! . ⠀Наступний пост про смертність та ефективність лікування. ⠀Stay tuned! ⠀Доктор Островський

      Допис, поширений Доктор Микола Островський (@doctor_ostrovskyi)

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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