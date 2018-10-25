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      Чому збільшується вага восени

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      Чому збільшується вага восени
      Чому збільшується вага восени / chopra.com

      Організм потребує більше вітамінів та мінералів саме восени. Часто у цей період року більшість людей помічають за собою посилення апетиту, відповідно, збільшення ваги.

      Про це пише лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram.

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      1. Бажання зігрітися

      У цей період для організму необхідно більш різноманітний раціон, щоб зігрітися. Проте лікар зазначає, що харчування борошняними та жирними стравами не допоможе зігрітися.

      Бажання зігрітися
      Бажання зігрітися

      Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує харчуватися дрібно – 4-5 разів на день. Проте, щоб уникнути переїдання, робіть перерву між прийомами їжі не більше 4,5 годин.

      2. Недостатня кількість вітамінів

      Восени та взимку загострюється харчова поведінка, тобто у людини виникає бажання з’їсти все і одразу. Це виникає через брак вітамінів та мікроелементів. Тому потрібно здати аналізи на кількість вітамінів та мікроелементів в організмі. Після цього лікар зможе призначити препарати з правильним дозуванням.

      Не варто також забувати про природні джерела вітамінів і мікроелементів.

      3. Осіння хандра

      Через короткий світовий день, дощ, вітер організму бракує вітаміну D. Недостатня кількість цього може призвести до сезонної депресії і емоційного переїдання.

      via GIPHY

      Щоб визначити, скільки потрібно вітаміну, необхідно здати аналіз на 25(OH)D – холекальциферол.
      Також потрібно більше гуляти вдень під сонячним промінням.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Три простые причины быстрого набора лишних килограммов в холодное время и инструкция по управлению аппетитом. Заинтригованы? Тогда ставьте лайк️ и читайте дальше. 1.Желание согреться. Расход энергии, который в осенне-зимний период уходит на обогрев, значительно увеличивается. Поэтому обойтись летним рационом у многих не получается. Но и от обилия мучной и жирной пищи теплее точно не становится. Чтобы избежать переедание, делайте перерывы между приемами пищи не более 4,5 часов. ВОЗ рекомендует питаться дробно - 4-5 раз в день. Варианты 2х разового питания подходят далеко не всем, как бы не убеждали советы из Instagram. 2.Осенняя хандра. Короткий световой день, дождливая погода и отсутствие солнышка сказывается на балансе витамина D в организме. Недостаток его может приводить к сезонной депрессии и эмоциональному перееданию. Поднять его уровень можно с помощью добавок - дозировку лучше подобрать после специального анализа на 25-ОН-холекальциферол. Не забывайте о прогулках и ловите солнечные деньки. 3. Нехватка витаминов. В осенне-зимний период у многих обостряется так называемое поисковое пищевое поведение – возникает желание есть все подряд без особого разбора. Это связано со снижением количества витаминов и микроэлементов. Увы, но даже и летом насытиться полезными веществами на весь год не удается. Поэтому не лишним будет сдать анализы на витамины и микроэлементы. После врач назначит вам препараты, которые помогут компенсировать дефицит. И не забывайте про естественные источники витаминов и микроэлементов. А у вас бывают прибавки веса осенью? #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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