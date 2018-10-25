Чому збільшується вага восени

Організм потребує більше вітамінів та мінералів саме восени. Часто у цей період року більшість людей помічають за собою посилення апетиту, відповідно, збільшення ваги.

Про це пише лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов в Instagram.

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1. Бажання зігрітися

У цей період для організму необхідно більш різноманітний раціон, щоб зігрітися. Проте лікар зазначає, що харчування борошняними та жирними стравами не допоможе зігрітися.



Бажання зігрітися

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує харчуватися дрібно – 4-5 разів на день. Проте, щоб уникнути переїдання, робіть перерву між прийомами їжі не більше 4,5 годин.

2. Недостатня кількість вітамінів

Восени та взимку загострюється харчова поведінка, тобто у людини виникає бажання з’їсти все і одразу. Це виникає через брак вітамінів та мікроелементів. Тому потрібно здати аналізи на кількість вітамінів та мікроелементів в організмі. Після цього лікар зможе призначити препарати з правильним дозуванням.

Не варто також забувати про природні джерела вітамінів і мікроелементів.

3. Осіння хандра

Через короткий світовий день, дощ, вітер організму бракує вітаміну D. Недостатня кількість цього може призвести до сезонної депресії і емоційного переїдання.

Щоб визначити, скільки потрібно вітаміну, необхідно здати аналіз на 25(OH)D – холекальциферол.

Також потрібно більше гуляти вдень під сонячним промінням.

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