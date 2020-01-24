Чому Зеленський і Путін не зустрілися в Єрусалимі: як це вплине на переговори

Зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі не відбулася через те, що з якихось причин не змогли домовитися. Тому, швидше за все, не буде потепління відносин не буде.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За словами експерта, Путін на саміті "нормандської четвірки" Парижі все сказав: до наступної зустрічі Україна повинна прийти з конкретними результатами. Внести в своє законодавство формулу Штайнмаєра. Тобто, надати ОРДЛО особливий статус.

Для України внесення змін до Конституції і надання ОРДЛО особливого статусу – нездійсненна умова. Відповідно, наступна зустріч у нормандському форматі наразі під питанням,

– вважає Олег Жданов.

Також, на його думку, складно спрогнозувати, чи відбудеться подальший обмін полоненими. На переконання військового, обмін полоненими - нескінченний процес. Росія і окупаційна влада в ОРДЛО постійно незаконно затримуватимуть наших громадян. Питання, кого а обмін видаватиме Україна.

Що відомо про зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі? Президент України поїхав в Ізраїль з офіційним візитом, щоб відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцім). Однак в останній момент український лідер вирішив не відвідувати захід. А "віддати своє місце та місця делегації "тим, хто пережив цю страшну трагедію". Президент Росії Путін теж відвідав Ізраїль. У Кремлі заявили, що жодного контакту між лідерами двох країн 23 січня не було. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, Зеленський в останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту. Натомість російський президент був на ньому присутнім.

Путін зараз зайнятий питанням переформатування влади в Росії. При цьому він влаштував криваву бійню на Донбасі. Переговори по врегулюванню збройного конфлікту і обміну полоненими триватимуть. Але позиції України і Росії діаметрально протилежні. Зеленський говорить: спочатку кордон, потім вибори. У Кремлі проти цього,

– наголошує Жданов.

Військовий додає: Зараз подальше рішення збройного конфлікту в глухому куті. Україна в складній ситуації. Якщо обстріли з боку проросійських найманців будуть інтенсивні, то треба повертати війська на попередні позиції. Це вже бойові дії. Тоді Росія почне звинувачувати Україну в порушенні мінських угод.

Як відбувалися обміни полоненими між Україною та Росією:

Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Другий обмін пройшов між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. Він відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 українців Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини. Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам в Єрусалимі заявив, що Україна веде переговори про звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованій території Донбасу та в Росії. Окрім того, Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу