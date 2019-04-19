Чому Зеленський не прийде на дебати на Суспільне: думка експерта

Дебати між кандидатами у президенти відбудуться на Суспільному вже сьогодні, 19 квітня о 21:00. Натомість Володимир Зеленський вже встиг заявити, що на теледебати не прийде.

Про це розповів політичний експерт, колишній глава Адміністрації Президента Олег Рибачук у прямому ефірі 24 каналу.

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"Мені зрозуміло, чому Зеленський не прийде на дебати на Суспільне – це їхня стратегія. Розумієте, коли ви бачите перед собою соціологічний прогноз, який показує 73% на 27% (на користь Зеленського – 24 канал), то мотивації особливої немає", – наголосив експерт.

Чому Зеленський таки погодився провести дебати на "Олімпійському"?

Як зазначив Рибачук, це теж частина їхньої стратегії – вони насправді досить добре продумали і таки втягнули команду Порошенка у "свій" формат. Тобто таким чином вони проведуть частину дебатів і можливо – питань буде більше, ніж ми думаємо.

З точки зору команди Зеленського, вони свою обіцянку виконають, а те, що буде на Суспільному – то це вже шаблон, за яким не один раз Порошенко отримував можливість говорити і за себе, і за іншого кандидата,

– додав експерт.

Коли почнуться дебати між Порошенком і Зеленським?На стадіоні "Олімпійський" у Києві – 19 квітня о 19:00.



Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин. О 16:00 люди почали заходити на стадіон.

Відео дебатів Порошенка та Зеленського можна буде подивитися тут:

Все, що відомо про дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у матеріалі 24 каналу

Як відбуватимуться дебати на Суспільному

За 10 хвилин до початку прямого ефіру (о 20:50) між кандидатами відбудеться жеребкування порядку їхніх виступів.

Формат національних дебатів передбачає:

– 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів.

– Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання (хвилина на запитання і три на відповідь).

– Решта часу (орієнтовно чотири хвилини) – час ведучої теледебатів для представлення учасників та коригування дискусії.

Якщо на національні теледебати прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації.

Якщо ж жоден із кандидатів не з'явиться в студію Суспільного, мовник зобов'язаний інформувати про це текстовим повідомленням такого змісту: "Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з'явилися в студію для участі в теледебатах".