Чому Зеленський та Нетаньяху не говорили про війну на Донбасі: відповідь експерта

Деякі експерти мали очікування, що Біньямін Нетаньяху стане переговорником між Україною та Росією, але тема війни на зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Ізраїля взагалі не піднімалася.

На це журналіст Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу відповів, що роль можливого посередника між Україною та Росією в ще одному геополітичному конфлікті є надто складна для посади прем’єр-міністра Ізраїля.

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Він додав, що до того ж, Нетаньяху є професійним дипломатом і повинен розуміти той ризик, який може мати його країна з цієї позиції.

"Розумієте, це складні терези щодо ризиків та переваг для Ізраїлю. До того ж, Нетаньяху приїхав до України на негативному новинному фоні для себе – його країна не впустила двох депутаток Конгресу США, за що отримав багато критики", – сказав Верстюк.

Журналіст також наголосив, що про війну не говорили і через те, що Зеленському це було не вигідно.

Я думаю, що Президент України Володимир Зеленський хоче показати світові, що українська дипломатія може бути не тільки на тему війни, а й на тему торгівлі, бізнесу, інвестицій тощо. Аби світ розумів, що Україна – це не тільки війна, а й економіка та інші речі,

– наголосив Верстюк.

Зазначимо, що, за результатами майже тригодинної бесіди, Україна та Ізраїль підписали двосторонні документи за участі послів. Зокрема, було підписано угоди про співпрацю у сферах спорту, освіти та сільського господарства.

Про що говорили Зеленський та Нетаньяху?

Так, під час свого спілкування український та ізраїльський лідери встигли обговорити цілу низку важливих питань:

торговельно-економічні відносини між державами;

розширення угоди про зону вільної торгівлі;

вирішення проблеми з в'їздом українців на територію Ізраїля ;

; Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу ;

; Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим;

домовленість про відкриття у Києві та Єрусалимі центрів високотехнологічного розвитку;

Спільний брифінг Зеленського та Нетаньяху: дивіться відео