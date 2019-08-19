Чому Зеленський та Нетаньяху не говорили про війну на Донбасі: відповідь експерта
Деякі експерти мали очікування, що Біньямін Нетаньяху стане переговорником між Україною та Росією, але тема війни на зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Ізраїля взагалі не піднімалася.
На це журналіст Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу відповів, що роль можливого посередника між Україною та Росією в ще одному геополітичному конфлікті є надто складна для посади прем’єр-міністра Ізраїля.
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Він додав, що до того ж, Нетаньяху є професійним дипломатом і повинен розуміти той ризик, який може мати його країна з цієї позиції.
"Розумієте, це складні терези щодо ризиків та переваг для Ізраїлю. До того ж, Нетаньяху приїхав до України на негативному новинному фоні для себе – його країна не впустила двох депутаток Конгресу США, за що отримав багато критики", – сказав Верстюк.
Журналіст також наголосив, що про війну не говорили і через те, що Зеленському це було не вигідно.
Я думаю, що Президент України Володимир Зеленський хоче показати світові, що українська дипломатія може бути не тільки на тему війни, а й на тему торгівлі, бізнесу, інвестицій тощо. Аби світ розумів, що Україна – це не тільки війна, а й економіка та інші речі,
– наголосив Верстюк.
Зазначимо, що, за результатами майже тригодинної бесіди, Україна та Ізраїль підписали двосторонні документи за участі послів. Зокрема, було підписано угоди про співпрацю у сферах спорту, освіти та сільського господарства.
Про що говорили Зеленський та Нетаньяху?
Так, під час свого спілкування український та ізраїльський лідери встигли обговорити цілу низку важливих питань:
- торговельно-економічні відносини між державами;
- розширення угоди про зону вільної торгівлі;
- вирішення проблеми з в'їздом українців на територію Ізраїля;
- Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу;
- Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим;
- домовленість про відкриття у Києві та Єрусалимі центрів високотехнологічного розвитку;
Спільний брифінг Зеленського та Нетаньяху: дивіться відео