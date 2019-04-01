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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Чому Зеленський так рідко спілкується з журналістами: у штабі кандидата дали відповідь

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      Штаб Зеленського заявляє про себе як про один з найбільш відкритих, однак сам Зеленський дуже рідко спілкується зі ЗМІ. А якщо і з'являється, то на телеканалі "1+1". Про те, чому кандидат рідко спілкується з журналістами, і скільки ще триватиме його діяльність у "Квартал 95" – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог і радник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

      Ось, як він відповів на такі питання:

      – Ви прекрасно розумієте, що в рамках брифінгу відповісти усім журналістам неможливо. Ви прекрасно бачили, скільки вчора (31 березня) тут було журналістів. І якщо б у нас була можливість відповісти кожному – цей брифінг тривав би й досі.

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      – Зеленський говорив, що між першим і другим туром, ми надіємось, що буде більше часу, зокрема, і для зустрічі з журналістами. Він вже казав, що він відкрити і доступний, насправді.

      – Якщо ми проводимо монологи, то в порівнянні з іншими штабами, ми обмежені і в людському ресурсі, і в фінансовому, і в часовому. І, зокрема, в часосовму ресурсі кандидата. Так, це певна проблема. Ніхто від неї не відмахується. Але ця проблема пов'язана з об'єктивною реальністю.

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      – До того ж, ми мали закривати зобов'язання, які були взяті Зеленським ще в 2018 році. Зокрема, це і концерти, на які він їздив разом з "Кварталом 95".  Це ті обіцянки, які треба було виконати перед тим, як займатись іншим видом діяльності.

      – Я не зовсім сьогодні готовий коментувати графік роботи "Кварталу 95" надалі. Краще звернутись в їх прес-службу. 

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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