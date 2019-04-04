Чому Зеленський запропонував Тимошенко бути арбітром на дебатах: відповідь експерта

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко бути арбітром майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Експерти припускають, що він зробив такий хід, щоб вивести свого суперника з себе та зацікавити електорат Тимошенко голосувати за нього.

Таку думку висловив політичний оглядач Леонід Швець у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, офіційна частина передвиборчої гонки була нудна, тому це (палка дискусія про дебати, – 24 канал) триватиме до останнього (другого туру виборів, – 24 канал), оскільки тут дуже великі ставки, команди кандидатів у президенти грають на перемогу.

Швець наголосив, що завданням зе!команди є вивести Петра Порошенка з себе, щоб він не почувався комфортно в цій ситуації і не диктував ініціативу на фінішній прямій.

По-перше, знаючи його відношення до Юлії Тимошенко, вивести Порошенка з себе буде легше. По-друге, це є таким непрямим закликом до електорату Тимошенко, щоб вони проголосували за Зеленського,

– заявив експерт.

Швець зазначив, що з іншого боку, це заклик до команди леді Ю, яка вже почала розслаблятися, щоб вони підключилися і захистили Зеленського на цих виборах від команди Порошенка.

"Це багатопланова гра. Когось це можливо дратує, але таким чином зе!команда вирішує питання перемоги. А перемога виправдує багато речей", – додав він.

Нагадаємо, Юлії Тимошенко ще не вирішила, чи бути "незалежним арбітром" на дебатах. "Ми бачили ролик, у нас є час подумати", – сказали у прес-службі екс-кандидатки.

Зеленський запропонував Тимошенко бути арбітром на дебатах: відео