Чому Зеленського не можна порівнювати з Рейганом: відповідь експерта

Українці, які активно підтримують Володимира Зеленського на виборах, часто порівнюють його з легендарним американським президентом Рональдом Рейганом. Однак насправді між цими двома людьми немає нічого спільного.

Політичний оглядач Леонід Швець в ефірі 24 каналу розповів, що "рейганоміка" і все, що стосується Рональда Рейгана, це дуже складно. Більшість молодих виборців точно не знають, що це таке.

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За його словами, порівнювати Зеленського та Рейгана – це дивакуватий експеримент. Зазвичай президентська посада – це вершина політичної кар'єри. В цьому випадку політична кар'єра тільки починається з президентства.

Рейган з третьої спроби став президентом. До цього він багато років очолював потужну профспілку акторів, яка була дуже впливовою у США. Після цього він був губернатором найбільшого та найбагатішого штату Каліфорнія. Тобто у людини була дуже серйозна політична підготовка,

– сказав політичний оглядач.

Він додав, що Зеленський не має і близько такого досвіду як Рейган.

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