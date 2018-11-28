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      Чому жінка не отримує оргазм, та як це виправити: поради сексолога

      735 Читать новость на русском
      Як отримувати оргазм
      Як отримувати оргазм / wz.lviv.ua

      Проблема жіночого оргазму дуже важлива тема для якості життя. Вона часто табуйована і жінки соромляться про неї говорити. А варто, адже лише певний відсоток має аноргазмію, яка не виправляється медичними чи психологічними методами. Решті жінок можна покращити якість свого сексуального життя.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила сексолог, жіночий коуч і тренер по імбілдінгу Катерина Філіпова. 

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      Що робити

      По-перше, перестати звинувачувати себе і вважати якоюсь неправильною. Прийміть як факт, що лише 25% жінок здатні відчувати оргазм при вагінальному сексі без додаткової стимуляції клітора. Тобто ви не одна така і не фригідна, а просто вам потрібно докласти більше зусиль. Це нормально.

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      По-друге, не забувайте про такий важливий чинник, як контекст. Спробуйте згадати найприголомшливіший секс у своєму житті. Як це було? Згадайте все до найдрібніших деталей. Як, де, свій настрій, що ви при цьому відчували?

      Приклади, чому важливий контекст:

      1. Уявіть, що ви в гарному настрої, фліртуєте з тим, хто вам приємний, і ця людина починає вас лоскотати. Приємний контакт, правда? Який потім, можливо, призведе до сексу.

      А тепер уявіть, що вас хоче полоскотати людина, яка неприємний або просто набридла. Ви, як мінімум, відчуєте роздратування, а може і в ніс дасте.

      Дія одна і та ж, але контекст різний, тому і сприймаємо ми його по-різному. Ми можемо насолоджуватися запахом витриманого сиру, але нас буде нудити, якщо так пахне чиєсь тіло.

      Як досягнути оргазму
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      2. А тепер про секс. Припустимо, ви молодята, які тільки-тільки з'їхали від батьків і почали жити разом. Ви закохані, щасливі, вам ніхто не заважає і ви насолоджуєтеся сексом на 100%. А потім народилася дитина. Ви так само любите свого партнера, як і в період "медового місяця", але оргазми пропали.

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      Можливо, ви переживаєте, що перебуваєте не в кращій формі після пологів або що в самий невідповідний момент прокинеться дитина або банально втомилися. Здавалося б, все те ж саме: той же партнер, той же набір рухів тіла, але раніше оргазм був, а тепер немає. Просто змінився контекст. Щоб повернути оргазми, потрібно повернути той внутрішній стан, при якому вони у вас були.

      Є ще один варіант – механічний. Якщо секс у вас не дуже частий, а оргазм взагалі рідкісний гість, то можна "розбудити" свою чутливість за допомогою тренування інтимних м'язів. Ці практики називають імбілдинг, рідше – ОКМ-білдінг.

      Як це працює?

      Коли ви робите вправи, кров приливає до органів малого таза, також, як при заняттях сексом. Ви відчуваєте легке збудження, вчіться фокусувати свою увагу на відчуттях і переносите ці вміння в свою спальню. 

       
      Сексолог, жіночий коуч і тренер по імбілдінгу Катерина Філіпова
      “Завдяки тренуванням, звужується вагінальний канал, а це подарує і вам, і вашому партнерові більш яскраві відчуття. Особливо це актуально після пологів, щоб швидко повернутися в форму. У нашому тілі дуже багато "сплячих" нервових закінчень, які прокидатися при тренуванні інтимних м'язів”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Публікації Здоров'я Статті Здорове харчування Жіноче здоров’я Секс
      Джерело: Здоров'я 24
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