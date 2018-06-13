Чому жінка не відчуває оргазму: основні причини

Не завжди жінка може відчувати оргазм, таких налічується приблизно 29%. До того ж, більшість жінок потребують стимуляції клітора.

Назвали основні причини, чому жінка не відчуває оргазму, пише "Наша Мама".

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Втрати еластичності піхви та порушення роботи статевих залоз можуть виникнути через нерегулярний секс з великими перервами.

Оскільки оргазм – це скорочення м’язів, тому потрібно підтримувати тонус м’язів. Допоможуть у цьому вправи Кегеля та регулярний секс.

Шанси отримання оргазму можуть збільшитися в кілька разів, якщо носити м’яку білизну, а не стрінги та корсети. Білизна, яка надто обтягує, може порушити кровообіг у статевих органах.

Жінка може не відчувати оргазм через вегето-судинну дистонію.

Задоволення від сексу дві третини жінок отримують у віці близько 30 років або після народження першої дитини. Ймовірно, це тому, що організм людини недостатньо накопичив необхідний рівень гормонів.

До слова, американські вчені провели дослідження і встановили, що проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

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