Чому жінкам корисно прокидатись вранці: цікавий факт

Жінки, які рано прокидаються, значно рідше стикаються з депресією, аніж ті, хто прокидається пізно.

Таку тезу підтвердили вчені з Університету Колорадо, які провели дослідження за участю понад 32 тисячі жінок із середнім віком у 55 років, передає Мaximum.

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За їхніми словами, саме вплив денного світла визначає ризики отримати депресію. Тож для жайворонків такий ризик знижується на 12-27%.

Окрім того, жінки, які полюбляють довше поспати, частіше залишаються самотніми, мають шкідливі звички та не мають правильного режиму відпочинку.

Ці фактори також впливають на появу депресії. А незначне коригування графіку сну може допомогти уникнути цього розладу

Що таке депресія? Це термін, що використовується для позначення настрою, симптому, та синдромів афективних розладів. Перебіг депресії пов'язаний з низьким рівнем серотоніну в мозку людини. Її лікують медикаментозними та психологічними методами.

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