Чому жінки і дівчата стали відчувати себе менш щасливими: пояснення

Популярність у соцмережах позначилася на психічному здоров'ї багатьох дівчат і жінок – вони відчувають себе менш щасливими, ніж 10 років тому.

Про це свідчать результати дослідження, проведені благодійною організацією "Girlguiding", пише The Independent.

Лише чверть прекрасної половини людства у віці від 7 до 21 років вважає себе дуже щасливими. У 2009 році цей показник сягав 41%.

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59% дівчаток і молодих жінок у віці від 11 до 21 року заявили, що соцмережі (Facebook, Twitter і Instagram) є однією з основних причин тиску і стресу, у 69% причиною стресу є іспити та тести.

50% учасників дослідження у віці від 11 до 21 років зізналися, що відчуття нещастя негативно позначається на їхньому здоров'ї.

Меседж, який йде від дівчат і молодих жінок, свідчить про серйозність проблем, з якими вони стикаються щодня, і про негативний вплив на їхнє життя. Погано, що сьогодні дівчатка не щасливі, і більшість має проблеми з психічним здоров'ям, ніж раніше,

– додала представник "Girlguiding" Аманда Медлер.

Висновок фахівців: популярність соцмереж негативно позначається на психічному здоров'ї багатьох дівчат і молодих жінок.

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