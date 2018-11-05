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      Чому жінки і дівчата стали відчувати себе менш щасливими: пояснення

      683 Читать новость на русском
      Жінки і дівчата стали відчувати себе менш щасливими
      Жінки і дівчата стали відчувати себе менш щасливими / unsplash.com

      Популярність у соцмережах позначилася на психічному здоров'ї багатьох дівчат і жінок – вони відчувають себе менш щасливими, ніж 10 років тому.

      Про це свідчать результати дослідження, проведені благодійною організацією "Girlguiding", пише The Independent.

      Лише чверть прекрасної половини людства у віці від 7 до 21 років вважає себе дуже щасливими. У 2009 році цей показник сягав 41%.

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      59% дівчаток і молодих жінок у віці від 11 до 21 року заявили, що соцмережі (Facebook, Twitter і Instagram) є однією з основних причин тиску і стресу, у 69% причиною стресу є іспити та тести.

      50% учасників дослідження у віці від 11 до 21 років зізналися, що відчуття нещастя негативно позначається на їхньому здоров'ї.

      Меседж, який йде від дівчат і молодих жінок, свідчить про серйозність проблем, з якими вони стикаються щодня, і про негативний вплив на їхнє життя. Погано, що сьогодні дівчатка не щасливі, і більшість має проблеми з психічним здоров'ям, ніж раніше,
      – додала представник "Girlguiding" Аманда Медлер.

      Висновок фахівців: популярність соцмереж негативно позначається на психічному здоров'ї багатьох дівчат і молодих жінок.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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