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Чому жінки публікують оголені фото у мережі: пояснення вчених

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Жінки роблять відверті знімки не для чоловіків,
Жінки роблять відверті знімки не для чоловіків, / Фото з Іnstagram Кім Кардашян

Австралійські вчені вияснили, чому насправді жінки публікують у соціальних мережах селфі, на яких демонструють оголене тіло.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Maxim.

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Вчені з університету Нового Південного Уельсу в Австралії проаналізували 68 тисяч відвертих фото жінок у соцмережах Instagram і Twitter з 113 різних країн світу, щоб з'ясувати, навіщо вони публікують такі кадри.

Як вияснили експерти, сексуальні фотографії найчастіше публікують жінки з регіонів з високою нерівністю у доходах. За словами авторів дослідження, головною мотивацією в публікації подібних знімків є конкуренція з іншими жінками.

"У сучасному суспільстві сексуальність допомагає генерувати більші доходи, соціальний статус і впевненість у собі. Ми не знайшли зв'язку з гендерною нерівністю або бажанням показувати оголене тіло чоловікам, але ми знайшли зв'язок з економічною нерівністю. Це говорить про те, що жінки роблять сексуальні селфі, щоб скласти конкуренцію іншим жінкам", – розповідає автор дослідження Хендіс Блейк.

 

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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