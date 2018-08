Чому жінки публікують оголені фото у мережі: пояснення вчених

Австралійські вчені вияснили, чому насправді жінки публікують у соціальних мережах селфі, на яких демонструють оголене тіло.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Maxim.

Вчені з університету Нового Південного Уельсу в Австралії проаналізували 68 тисяч відвертих фото жінок у соцмережах Instagram і Twitter з 113 різних країн світу, щоб з'ясувати, навіщо вони публікують такі кадри.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Лип 2018 р. о 8:49 PDT

Як вияснили експерти, сексуальні фотографії найчастіше публікують жінки з регіонів з високою нерівністю у доходах. За словами авторів дослідження, головною мотивацією в публікації подібних знімків є конкуренція з іншими жінками.

"У сучасному суспільстві сексуальність допомагає генерувати більші доходи, соціальний статус і впевненість у собі. Ми не знайшли зв'язку з гендерною нерівністю або бажанням показувати оголене тіло чоловікам, але ми знайшли зв'язок з економічною нерівністю. Це говорить про те, що жінки роблять сексуальні селфі, щоб скласти конкуренцію іншим жінкам", – розповідає автор дослідження Хендіс Блейк.