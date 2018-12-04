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      Чому жінки живуть довше чоловіків: відповідь науковців

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      Чому жінки живуть довше
      Чому жінки живуть довше / asn.in.ua

      Різниця тривалості життя чоловіків і жінок може коливатися в залежності від країни, але в середньому у світу різниця складає не менше, ніж на 3 роки. А в Україні різниця складає цілих 10 років.

      Про це повідомляє Daily Mail.

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      Раніше вважалося, що чоловіки вмирають через те, що у них занадто важка робота: поле, шахта, заводи. Мовляв, непосильна праця підриває здоров’я, і тому вони частіше хворіють і вмирають.

      via GIPHY

      Але зараз всі ми виконуємо приблизно однакову роботу: найчастіше сидячу. Тривалість життя повинна була зрівнятися. Однак цього не сталося: якщо 200 років тому жінки жили в середньому 33 роки, а чоловіки – 31, то зараз приблизно 83 і 79 років відповідно. В минулому різниця була 5%, і нині.

      Виявляється, що насправді все залежить від генів. На кінцях наших хромосом є захисні ковпачки – теломери. Коли вони коротшають, клітини починають старіти і вмирають. Так ось вчені з’ясували, що жіночі теломери коротшають повільніше чоловічих. І все через жіночий гормон естроген – саме він захищає хромосоми від старіння.


      Жінки живуть довше через естроген і гени

      "Естроген провокує активність ферменту, який допомагає подовжувати теломери і може збільшити тривалість життя. Крім того, високий рівень гормону допомагає підтримувати серцево-судинну систему в хорошому стані і сприяти здоровому розвитку кісток", – заявили вчені.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Довголіття дослідження Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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