Різниця тривалості життя чоловіків і жінок може коливатися в залежності від країни, але в середньому у світу різниця складає не менше, ніж на 3 роки. А в Україні різниця складає цілих 10 років.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Раніше вважалося, що чоловіки вмирають через те, що у них занадто важка робота: поле, шахта, заводи. Мовляв, непосильна праця підриває здоров’я, і тому вони частіше хворіють і вмирають.

Але зараз всі ми виконуємо приблизно однакову роботу: найчастіше сидячу. Тривалість життя повинна була зрівнятися. Однак цього не сталося: якщо 200 років тому жінки жили в середньому 33 роки, а чоловіки – 31, то зараз приблизно 83 і 79 років відповідно. В минулому різниця була 5%, і нині.

Виявляється, що насправді все залежить від генів. На кінцях наших хромосом є захисні ковпачки – теломери. Коли вони коротшають, клітини починають старіти і вмирають. Так ось вчені з’ясували, що жіночі теломери коротшають повільніше чоловічих. І все через жіночий гормон естроген – саме він захищає хромосоми від старіння.



Жінки живуть довше через естроген і гени

"Естроген провокує активність ферменту, який допомагає подовжувати теломери і може збільшити тривалість життя. Крім того, високий рівень гормону допомагає підтримувати серцево-судинну систему в хорошому стані і сприяти здоровому розвитку кісток", – заявили вчені.

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