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Чому жителі ОРДЛО тиждень провели без мобільного зв'язку

22:10, 25 січня 198 Читать новость на русском

Жителі ОРДЛО провели без мобільного покриття майже тиждень. Щоб поговорити з рідними, місцеві вишиковувались у довжелезні черги і масово втридорога скуповували сім-карти місцевих операторів, які працюють на вкраденому українському обладнанні.

Після окупації, новоспечені псевдореспубліки створили власні мобільні оператори – "Фенікс" та "Лугаком". Роботу вони побудували на вкраденому та віджатому в українських компаній обладнанні. Першим ще в 2015-му році під окупаційний тиск потрапив "Київстар".

Пізніше, у 2017 бойовики дотиснули й інших операторів. Та це колапсу не спричинило, бо найбільше абонентів у регіоні мав "Водафон", тодішній МТС. І оператори "Новоросії" були йому не конкурентом. Та два тижні тому, 11 січня, моніторинговий центр зафіксував одночасне падіння всіх своїх мобільних станцій. Експерти з’ясували, що зв’язок зник через пошкодження магістральних ліній в сірій зоні поблизу міста Щастя. Відремонтувати кабель спеціалістам вдалося лише за підтримки ОБСЄ.

Були присутні з одного боку, були присутні з іншого боку, вони моніторили проведення робіт. Вони нам казали, коли ми маємо починати, коли ми маємо закінчувати. Все це робилося за присутності ОБСЄ,
– розповіла керівник відділу зв'язків з громадськістю Vodafon Україна Вікторія Рубан.

Що це за пошкодження у "Водафоні" не кажуть. Та згідно з офіційною картою АТО, на цій території останнім часом обстрілів не було. Тому, виникають підозри, що зв’язок вимкнули фейкові компанії "Фенікс" та "Лугаком". Тим паче, що як тільки український зв’язок зник, ціна їхніх альтернативних сім-карт виросла до тисячі рублів за штуку. Терористи почали згрібати прибутки лопатою.

До цього прецеденту питання зв’язку на окупованих територіях в українських медіа взагалі майже не згадували. І про те, що українські компанії працюють на окупованій території, мало хто знав. Оператори ж кажуть – закону не порушували.

Експерти кажуть: робота українських операторів в ОРДЛО юридично не врегульована. З одного боку співпраця з окупантами під забороною, а з іншого компанії мають виконувати свої зобов’язання перед ліцензіатом. Тож оператори керуються рекомендаціями, які розробили самі.

У "Водафоні" кажуть, що після окупації всю комутацію перенесли в сусідні регіони. Своїми вишками керують віддалено. Проте, чому з двох областей зв’язок є лише в Луганській – не знають. Доступу до базових станцій не мають.

Підозрюють – бойовики самопроголошеної "ДНР" їх просто вимкнули від електропостачання. А чи довго протримається відновлений зв'язок в "ЛНР" – не знають. Кажуть, співпраці і перемовин з окупантами не ведуть.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України АТО Новини Донецька мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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