Чому зі "Слуги народу" виключили Скороход та Полякова, а інші порушники залишилися на посаді

Про причини виключення нардепів з фракції і спроби корупції у новому парламенті – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Виключення нардепів зі "Слуги народу"

Нардепку президентської партії Анну Скороход виключили з фракції. Така ж доля спіткала й Антона Полякова. Рішення про їхнє виключення прийняли під час засідання фракції.

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Офіційна причина – порушення домовленостей щодо спільної позиції, а також значну кількість прогулів. Самі ж вигнанці не бачать законних причин для їхнього виключення та один за одним "зливають" компромати на "слуг народу". Наприклад, Антон Поляков розповів журналістам про те, що голова Офісу Президента Андрій Богдан викликає нардепів "на килим". Там він вимагає пояснень щодо відмов голосування за законопроєкти.



Анна Скороход

Отже, ми бачимо перші виключення з фракції. Для багатьох людей – це поганий сигнал, що у партію взяли не тих людей. Інші кажуть, що це – політичне переслідування нардепів.

– Чому виключаємо депутатів? У нас досить велика фракція, і ми про щось домовлялися, коли починали працювати. Домовлялися у Трускавці, домовлялися, коли брали участь на виборах.

– Що сталося? Ми ухвалюємо досить важкі закони. Наприклад, закон про землю. Дуже просто сказати: "Ви знаєте, я порозмовляв зі своїми виборцями, я не буду голосувати. От ця фракція буде голосувати, а я – ні".

Скільки таких людей?

– По ФОПам – це було 5 людей, по ринку землі – 15. Вони сказали, що не хочуть голосувати. Ми домовлялися, що всередині фракції ми можемо сперечатися як завгодно. Кожен має право на власну точку зору. Але коли приходить час ухвалювати рішення, ми – єдині в голосуванні. Якщо ми подивимося, як голосує Поляков, він здебільшого голосує не так, як фракція.

– Всі депутати фракції "Слуга народу" повинні виконати програми власне партії, допомогти уряду і виконати програму президента. Якщо ти це не робиш, то неможливо працювати у фракції, після цього виходити й казати: "Дивіться, я молодець, а вони всі погані. Я не проголосував, я вас чую, а вони всі вас не чують". Але тебе вибрала саме "Слуга народу". Ти взяв наш бренд, бренд нашого президента і переміг.



Про причини виключення нардепів з фракції

Тобто виключили тих, хто неправильно голосував?

– Ми виключили тих, хто не дотримуються дисципліни, публічно критикує власну фракцію. Ми виключили тих людей, які не можуть бути нашою командою.

Але ці питання, які ставить електорат, якщо почитати соціальні мережі, говорять про те, що це не перший скандал в "Слузі народу". Був депутат, котрий листувався з жінками легкої поведінки в сесійній залі. Інший обіцяв через заступника генерального прокурора розв'язувати якісь питання, пов'язані з цукровим бізнесом. На все це не було реакції фракції. А тут дві людини проголосували не так, як вирішила фракція. Чому не було реакції на інші порушення?

– По кожному питанню було покарання. По кнопкодавам: вони відмовилися від зарплати й публічно вибачилися. Вони доповіли свою позицію на фракції. Ми дійсно зрозуміли, чому вони так зробили. Ми дуже просимо нікого більше так не робити. Це дуже важливо. Після цього ми вже прийняли закон, що не дозволяє їм голосувати іншими картками. Це буде набагато суворіше покарання, ніж позбавлення зарплати на один місяць.

Сфотографували листування Медяника, де він обіцяв "порішати" питання заступника генпрокурора.

– Що саме мав пан Медяник? Ми спілкувалися на фракції особисто. У нього була інформація про корупцію в державному підприємстві. Там дійсно був продаж цукру за дуже низькою ціною. І там дійсно була приватизація океану, до якого велике питання. Коли до нього звернулися, він дійсно бажав розв'язати питання. Ми після цього збирали всю фракцію, розмовляли щодо його поведінки. По-перше, він показав нам поліграф, де там немає фінансової мотивації займатися цим питанням. По-друге, ми йому пояснили: "Шановний, ти як народний депутат, що для тебе спілкування з генеральним прокурором". Ти повинен прийти й сказати: "Ми знаємо про факти корупції на державних підприємствах.



Депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець

– Ми просимо прозорого розслідування. Якщо у вас є проблеми на законодавчому рівні, ми повинні вам допомогти. Ми можемо змінити кодекс кримінальний та інші закони, які вам не допомагають провести прозоре розслідування та наказати винних". За це ми не можемо виключити Медяника. Він виконує програму партії, і він хоче допомогти суспільству у боротьбі з корупцією. Щодо листування – це дійсно велика ганьба, коли він це зробив у робочий час. І фракція ухвалила рішення, що він не може бути головою комітету.

А хто займе його місце?

– Це буде відкритий конкурс. Це будуть праймеріз в "Слузі народу". Наступний тиждень – це робота в комітетах і з виборцями. Я вважаю, що вибори пройдуть через 2 тижні й буде нова голова. Ми кожний кейс розбирали. Ми розуміємо, хто є командним гравцем, а хто ні. Я дуже прошу суспільство розділяти пана Медяника та розділяти панну Скороход та пана Полякова. Медяник дійсно хотів допомогти, а пані Скороход після того, як вона не голосувала у дуже важливому і проблемному для нас питанні, виходить і каже: "Я гарна, всі інші погані". Так воно не працює.

Що відомо про причини виключення Скороход? Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".



Дивіться відео: Депутатка Ганна Скороход розплакалась у Раді

"Зарплати в конвертах" слуг народу

Чи дійсно частина нардепів отримує зарплату в конвертах? І як на це реагують перші особи держави?

– Щодо цього дав багато коментарів пан Арахамія. У фракції зараз 250 депутатів і жодного офіційного підтвердження цьому факту немає. У нас для нагляду за нардепами є НАБУ, САП, ДБР та інші органи. І якщо є проблема, то її потрібно розв'язувати професійно – вони мають написати заяву, надати підтвердження. Наголошу, що депутати можуть втратити недоторканність з 1 січня 2020 року.

Була ще одна історія, де були підозри про можливий підкуп депутатів. Під час розгляду корупційної схеми "майданчиків Яценка" деякі нардепи відмовилися голосувати за скасування цієї схеми. Отож, чи були нардепи об'єктивні?

– Тут потрібно повернутися до історії: є такий депутат Яценко, який до Prozorro зробив "майданчики". Це тендерна палата, яка обслуговувала всі державні закупівлі. Після того, як з'явилася система Prozorro, при ухваленні бюджету Верховна Рада восьмого скликання проголосувала, що всі операції з продажу нерухомості йдуть через ці "майданчики".

Як працює схема "майданчиків Яценка"?Між оцінювачем нерухомості та Фондом держмайна у закон втулили посередника – електронний майданчик (ЕМ). Відтоді оцінювач мав надсилати свої звіти на сайт посередника. А потім той передавав його в базу. Раніше оцінювачі теж звітували Фонду, але напряму і безкоштовно, через портал, який адміністрував сам Фонд. А нові майданчики виявилися платними. При чому платити доводилося двічі: раз оцінювачам, щоб зареєструвати кожен звіт, і ще раз – нотаріусам, просто за те, щоб подивитися чи він є в базі.



Як працює схема "майданчиків Яценка"

Це були часи президентства Петра Порошенка. Під час ухвалення бюджету не вистачало голосів, тому Порошенко з Гройсманом вирішили зробити політичний хабар групі "Відродження" і одному з депутатів дали на "розграбування" грошей українців – ці тендерні "майданчики".

– Ми бачимо приклад політичної корупції, коли для прийняття важливого закону йде підкуп через створення корупційного "нового ринку". Після того, як сформувалася Верховна Рада, я вважав, що ми досить швидко зможемо це змінити.

Більше про те, як працює схема "майданчиків Яценка" та скільки на цьому вдалося заробити – читайте тут

– Після того, як ми підняли питання про те, що ми будемо ламати цю систему, почалася активна масова робота з народними депутатами. Нам пояснювали, що "майданчики" Яценка – це дійсно погано.

Більше – дивіться у програмі.