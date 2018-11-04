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      Чому Злата Огневич відмовляє людей йти в шоу-бізнес: несподівана заява співачки

      1245 Читать новость на русском
      Злата Огневич
      Злата Огневич / Фото із соцмереж

      Співачка Злата Огневич активно веде свій блог в Instagram, де попри яскраві фото з буднів та зйомок зірка ділиться з прихильниками своїми думками. Цього разу артистка вирішила звернутись до українських батьків з досить гнівним зверненням.

      Злата Огневич зазначила, що не всі діти, як переконані їх батьки, талановиті вокалісти. Прагнення людей зробити своїх нащадків знаменитими інколи має абсурдну причину.

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      "Колись, я почула фундаментальну фразу від батька співачки-початківця: "Не треба нам ваших глибоких знань, ми зробимо з неї зірку, а потім завдяки цьому влучно видамо заміж! Це лише одна історія про шоу-бізнес... Два магічних слова, від яких у багатьох починають горіти очі, а в тих, хто його пізнав, починає горіти душа", – зазначила Злата Огневич. 

      Чимало вокалістів, які навіть продираються на велику сцену, не завжди отримують бажаний результат. За словами Злати Огневич, часто вони стикаються з труднощами, боротьба з якими деколи завершується фатально. 

      Є ще треті, які вже давно все спалили і всередині нічому горіти – це найстрашніше, що тільки може відбутися з творчою людиною, я вважаю! Саме тому ми бачимо так багато історій про наркотики, аномальну поведінку і навіть самогубство. Тому ті, хто не знають зворотної сторони нашої роботи, щиро дивуються, коли я відмовляю їх дітей займатися цією справою,
      – додала співачка. 

      Злата Огневич заявила, що артист – це покликання, а не звичайна професія. Відтак, як переконує співачка, батькам не варто через дітей реалізувати свої амбіції, а загадати, що у світі є чимало інших професій, де дитина насправді буде щасливою. 

       

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Злата Огневич
      Джерело: 24 Канал
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