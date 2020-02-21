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      Чому злочини проти Майдану досі не розслідувані та хто у цьому винен: відповідь Рябошапки

      - Читать новость на русском
      Рябошапка пояснив, чому злочини проти Майдану розслідують так довго / Колаж 24 каналу

      Злочини проти Майдану розслідують вже шість років і процес досі триває. Не вистачило ресурсів та не було комунікації між відомствами – такі причини цього назвав генпрокурор Руслан Рябошапка.

      У генпрокурора Рябошапки в ефірі "Право на владу" ввечері 20 лютого запитали: хто винен в тому, що розслідування злочинів проти активістів Майдану досі не довели до кінця. 

      До теми: Завершити розслідування – наше головне завдання, – Зеленський родинам Героїв Небесної Сотні

      Голова Офісу генпрокурора заявив: хто винен – сказати складно. І назвав причини того, чому процес розслідування настільки тривалий:

      • Не було належної комунікації між різними силовими структурами.
      • Не було достатнього забезпечення ресурсами. 
      • Не виконали вкрай важливі для слідства експертизи.

      "Слідству не давали на повну розгорнутися, не було належної комунікації з боку МВС і Служби безпеки. Це правда. Слідство не було забезпечено необхідними ресурсами. Це проблеми з тими ж експертизами", – сказав генпрокурор. 

      І уточнив: "У нас величезну кількість експертиз досі не проведено, в тому числі це балістика: яким чином люди могли бути вбиті, яким чином і звідки були постріли. А це одні з ключових експертиз". 

      Зараз складно сказати, хто, власне, винен в тому, що ми до сих пір не отримали відповіді,
      – підсумував Рябошапка.

      У генпрокурора також запитали, чи існують розслідування стосовно керівників силових відомств, які могли чинити "тихий саботаж" у справах Майдану. Рябошапка відповів, що наразі таких проваджень немає.

      Друга половина лютого 2014 року – завершальний етап Революції Гідності.
      З 18 і до 21 лютого силовики розстрілювали протестувальників.
      Протягом 4 днів, як кажуть у МОЗ, загинули 82 людини: 71 активіст та 11 силовиків.

      Майдан
      Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу

      Тим часом очільниця ДБР хоче скасування закону, який забороняє переслідування активістів Майдану

      Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя
      20 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Розслідування Революція Гідності Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини України
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