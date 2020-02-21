Чому злочини проти Майдану досі не розслідувані та хто у цьому винен: відповідь Рябошапки

Злочини проти Майдану розслідують вже шість років і процес досі триває. Не вистачило ресурсів та не було комунікації між відомствами – такі причини цього назвав генпрокурор Руслан Рябошапка.

У генпрокурора Рябошапки в ефірі "Право на владу" ввечері 20 лютого запитали: хто винен в тому, що розслідування злочинів проти активістів Майдану досі не довели до кінця.

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Голова Офісу генпрокурора заявив: хто винен – сказати складно. І назвав причини того, чому процес розслідування настільки тривалий:

Не було належної комунікації між різними силовими структурами.

Не було достатнього забезпечення ресурсами.

Не виконали вкрай важливі для слідства експертизи.

"Слідству не давали на повну розгорнутися, не було належної комунікації з боку МВС і Служби безпеки. Це правда. Слідство не було забезпечено необхідними ресурсами. Це проблеми з тими ж експертизами", – сказав генпрокурор.

І уточнив: "У нас величезну кількість експертиз досі не проведено, в тому числі це балістика: яким чином люди могли бути вбиті, яким чином і звідки були постріли. А це одні з ключових експертиз".

Зараз складно сказати, хто, власне, винен в тому, що ми до сих пір не отримали відповіді,

– підсумував Рябошапка.

У генпрокурора також запитали, чи існують розслідування стосовно керівників силових відомств, які могли чинити "тихий саботаж" у справах Майдану. Рябошапка відповів, що наразі таких проваджень немає.

Друга половина лютого 2014 року – завершальний етап Революції Гідності.

З 18 і до 21 лютого силовики розстрілювали протестувальників.

Протягом 4 днів, як кажуть у МОЗ, загинули 82 людини: 71 активіст та 11 силовиків.



Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу

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