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Чому зникають корисні звички під час відпустки і як з цим боротися

82 Читать новость на русском
Чому зникають корисні звички
Чому зникають корисні звички / eatbook.sg

Буває, людина довго так дуже наполегливо працює над корисними звичками, привчає організм до цього, а як тільки поїхати у відпустку – все зникає.

Фахівець з формування звичок та зміною стилю життя Катерина Акулич пояснює, чому це виникає та як з цим боротися, пише Lifehacker.

Читайте також: Шість звичок, які допоможуть стати щасливішими

1. Зникнення тригера

Все тому, що звички пов’язують з тригерами(контекстом). До прикладу, ви робите ранкову зарядку, доки кава вариться. А коли ви поїхали у відпустку, то тригер і звичка зникли.

Зникає тригер – зникає звичка
Зникає тригер – зникає звичка

Щоб уникнути цього прив’язуйте звичку до супертригерів. До прикладу, чищення зубів, до якого можна прив’язати ранкову зарядку.

2. Соціальне оточення

Якщо ви звикли лягати і прокидатися у певний час, а розважальна програма пропонує нічні клуби та спілкування з колегами до ночі, то існує загроза порушення режиму дня.

Щоб вирішити ситуацію, спробуйте підшукати альтернативні варіанти спілкування. До прикладу, можна зустрітися з важливими людьми під час сніданку чи обіду. Інколи друзі чи колеги пропонують залишитися ще на годинку, а вам ніяково відмовляти. Спробуйте продумати різні ситуації та знайти відповідне формулювання для відмови, щоб нікого не образити.

3. Фізичне оточення

Звички зникають через зміну фізичного оточення. До прикладу, ви ходите у магазини, де продається правильна їжа. А під час відпустки готелі пропонують відвідувачам шведський стіл, на якому, зокрема, є смажені страви. Можна спробувати протриматися кілька днів, але згодом ви не витримаєте і піддаєтеся спокусі.

Попередньо прийміть рішення, що будете їсти
Попередньо прийміть рішення, що будете їсти

Подумайте, чи настільки це критично, якщо ж ні – то не заморочуйтеся. Головне після відпустки повернутися до здорового способу життя. Якщо ж це критично – то спробуйте прийняти рішення, що їсти і скільки, перед тим, як побачите всю різноманітність страв.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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