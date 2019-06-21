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      Чому зниклу Дарію Лук'яненко і її вбивцю знайшли лише за 6 днів: пояснення поліції

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      Пошуки Дарії Лук'яненко і підозрюваного у її вбивстві тривали кілька днів
      Пошуки Дарії Лук'яненко і підозрюваного у її вбивстві тривали кілька днів / Фото з Instagram

      11-річну дівчинку Дарію Лук'яненко знайшли вбитою на Одещині лише після шести днів пошуку. На початку розслідування службові собаки привели правоохоронців до будинку підозрюваного Миколи Тарасова. Проте, поліція не мала ордеру на обшук його будинку і в той час відробляла ще інші версії зникнення дитини.

      Радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк розповів, що після зникнення Дарії в Іванівці поліція розглядала кілька версій, серед яких і те, що дівчинку могли відвезти на машині від будинку, передає "Depo.Одеса".

      Читайте також: Вбивство Дарії Лук'яненко: місцеві селяни розповідають страшні подробиці

      Згодом правоохоронці переглянули камери спостереження і встановили, що насправді ніякої машини в момент зникнення біля місцевого ринку не було.

      Окрім того, собаки правоохоронців з самого початку привоодили слідчих до будинку Тарасова, але поліція не могла зайти всередину без ордера.

      Поліція могла робити тільки огляд домогосподарств, і то – з дозволу власників. На обшук повноважень не було. У коло уваги відразу потрапив цей хлопець і ще близько 8 чоловік. За ними стежили, їх розробляли. В результаті собаки, телефонія, радіорозвідка – все показувало на цей двір,
      – пояснив Форостяк.

      Також він розповів, що підозрюваного Тарасова 20 червня відвозили назад в Іванівку для проведення слідчих експериментів на місці злочину. Його доправили у селище під посиленим конвоєм поліції, адже раніше місцеві хотіли вчинити самосуд над хлопцем.

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко? Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

      У поліції ж розповідають, що Тарасов роздягнув дівчинку та спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір, став душити її.

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      Теги: Новини України Новини політики Дарія Лук'яненко Жертви Поліція Розслідування Кримінальні новини Новини Одеси Діти і неповнолітні Вбивство
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