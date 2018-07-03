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Чому зранку болять очі: основні причини

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4 причини, чому болять очі
4 причини, чому болять очі / accidentadvicehelpline.co.uk

Орган зору забезпечує людині можливість бачити та насолоджуватися життям. Болять очі з різних причин: це і стомленість від роботи, і захворювання самого ока, очного нерва, судин, що оточують очей тканин, інфекції тощо.

Зранку очі можуть боліти з різних причин, пише Opticclub.

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Через недостатню кількість сну у людини може з’явитися біль в очах. Для відпочинку необхідно спати по 6-8 годин на день. Якщо ви спатимете менше – то очі просто не встигнуть відпочити.

Біль в очах може свідчити про неправильність сну. Все тому, що наявність джерел світла в спальні не дозволить розслабитися органам зору та відновити свої сили.

Якщо жінка не зняла макіяж перед сном, то частина косметики може накопичуватися у цибулинах вій та спричинити запальні процеси. Симптомами їх є свербіж, біль та почервоніння.

via GIPHY

Больові відчуття в очах свідчить і про надлишок роботи за комп’ютером та ігнорування правил читання. Через це очі перевтомлюються та може спричинити порушення рефракції – короткозорості та далекозорості.

Щоб уникнути проблем із зором, необхідно раз у шість місяців пройти обстеження в офтальмолога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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